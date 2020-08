Bild: Havertz próximo de se tornar o alemão mais caro do futebol

A quarta-feira (19) traz mais um capítulo da novela “Kai Havertz no Chelsea”. De acordo com o site alemão Bild, a negociação entre Bayer Leverkusen e Chelsea de fato avançou. Porém, os ingleses deverão pagar mais do que pretendiam. Isso o tornaria o alemão mais caro do mundo.

O Bild noticia que Havertz custará nada menos que €200 milhões (£180 milhões). No entanto há um impasse porque o Leverkusen não aceita menos de €100 milhões como preço de venda. Além disso há o salário nos cinco anos de contrato com os Blues.

O Leverkusen dificulta a venda pois Havertz ainda tem contrato com até 2022. No entanto o atleta quer sair. Ele tem 21 anos e é visto como principal alvo de Frank Lampard no atual momento da janela de transferência. Havertz anotou 18 gols e deu nove assistências na última temporada.

Marina entrou de vez na negociação

Ainda segundo o Bild, Marina Granovskaia entrou na negociação. Em suma ela quer colocar um ponto final na novela. Marina negocia diretamente com Rudi Voller e Fernando Carro, homens fortes do Leverkusen. Por fim o Bild afirma que há um acordo fechado. Resta apenas acordar o valor a ser pago pela transferência de Havertz.

