Athletic: Thiago Silva deve assinar contrato nesta quinta-feira

O brasileiro Thiago Silva caminha para ser o quarto reforço do Chelsea na temporada 2020/2021. O zagueiro de 35 anos fará exames no clube nesta quinta-feira (27). Mas segundo o jornalista David Ornstein, do Athletic, essa data também será reservada à assinatura do contrato.

De acordo com Ornstein, Silva assinará por um ano. O contrato também prevê renovação pelo igual período. O jogador chega de graça, após encerrar seu vínculo com o Paris Saint-Germain. Foram oito anos na capital francesa e sete títulos da Ligue 1.

A despedida de Silva aconteceu no domingo (23), na final da Champions League. O capitão do PSG amargou o vice. Experiente, é visto como nome de referência ao sistema defensivo dos Blues na nova temporada. Isso porque no primeiro ano de Frank Lampard, o Chelsea sofreu 54 gols na Premier League.

Além de Thiago Silva, outro nome para a zaga também deve desembarcar de graça. Trata-se de Malang Sarr, ex-Nice. Contudo, o atleta de 21 anos possivelmente seja emprestado a alguma equipe da Bundesliga. Times da Série A, na Itália, também demonstram interesse. Antes de Silva o Chelsea já havia anunciado Hakim Ziyech, Timo Werner e Xavier Mbuyamba, que está na Academia dos Blues.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp