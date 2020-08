Após sete anos no Chelsea, Willian anuncia sua saída

A relação entre Chelsea e Willian chegou a um desfecho final. Nesta manhã, em suas redes sociais, o brasileiro anunciou sua saída do clube, após não renovar seu contrato. Nesse meio tempo, muito se foi falado sobre uma renovação com os Blues. Contudo, o jogador se manteve firme em sua decisão, não abrindo mão dos três anos que queria de contrato. Seu provável destino é o Arsenal, que deve oferecer os anos desejados pelo agora ex-camisa 10.

Em sua despedida do clube, Willian deixou uma carta agradecendo aos torcedores do Chelsea.

“Foram sete anos fantásticos. Em agosto de 2013, quando recebi a oferta do Chelsea, estava convencido de que era aqui que eu precisava jogar. Hoje tenho certeza de que foi a melhor das decisões. Foram tantos momentos felizes, alguns tristes, conquistamos troféus e tudo sempre foi muito intenso. No entanto, além dos troféus, aprendi muito sobre mim. Eu me desenvolvi muito, ao mesmo tempo que me tornei um jogador melhor e uma pessoa melhor. A cada treinamento, a cada jogo, a cada minuto que passei nos vestiários, eu estive sempre aprendendo.

Sou grato aos torcedores do Chelsea, pela maneira afetuosa como eles me deram boas-vindas em Stamford Bridge e pelo apoio que me ofereceram ao longo de minha passagem pelo clube. Todavia, recebi críticas, o que é normal, o importante é que tanto a afeição quanto as críticas me levaram a sempre dar meu máximo em cada treinamento, cada jogo, a sempre melhorar até meu último minuto com a camisa do Chelsea.

Chegou a hora de seguir em frente. Certamente irei sentir falta dos meus companheiros. Sentirei falta dos funcionários do clube que sempre me trataram como um filho e sentirei falta dos torcedores. Por fim, saio de cabeça erguida, com a certeza de que conquistei coisas e sempre dei meu melhor com a camisa do Chelsea! Obrigado a todos vocês e que Deus os abençoe,” finalizou o jogador.

Números de Willian no Chelsea

Com a camisa dos Blues, Willian disputou 339 partidas, anotando 63 gols e 62 assistências. O brasileiro chegou em 2013, vindo do clube russo Anzhi Makhachkala. Por fim, o jogador terminou como vice-artilheiro da equipe na temporada, disputando 47 partidas e balançando a rede em 11 oportunidades.

