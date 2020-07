A Bola: Cucurella pode ser a solução para a lateral esquerda

Segundo informações do jornal português A Bola, o Chelsea pensa na contratação do lateral esquerdo Marc Cucurella. Nas últimas duas temporadas, o jogador esteve no Getafe por empréstimo, mas, há cerca de um mês, foi comprado em definitivo pelo clube dos arredores de Madrid. O valor da transferência foi de 10 milhões de euros.

Os Blues estariam dispostos a oferecer 30 milhões de euros pelo lateral espanhol. A transação renderia ao Getafe um montante três vezes maior do que o valor investido pelo clube de La Liga. O Chelsea procura por um lateral esquerdo há algum tempo e tem visto suas opções diminuindo no mercado de transferências. Cucurella seria uma possibilidade viável considerando o alto valor de outros candidatos para a posição.

Ben Chilwell, lateral do Leicester City, era um dos alvos principais do treinador Frank Lampard, mas os altíssimos valores exigidos pelo clube inglês estão dificultando a negociação. O Leicester quer 87 milhões de euros pelo inglês de 23 anos, o que seria impensável se tratando de um lateral.

Muitos boatos para a lateral-esquerda

Outras opções, como Nicolas Tagliafico, do Ajax, e Alex Telles, do Porto, também podem ser complicadas. Tagliafico, que deve deixar o time holandês a partir da próxima temporada, custaria cerca de 25 milhões de euros para o Chelsea. Já Telles, que vem em alta no time português nas últimas temporadas, custaria ao menos 30 milhões de euros.

Assim, o surgimento de Cucurella como opção para o setor esquerdo da defesa pode ser interessante para o time azul de Londres. O Getafe fez um bom campeonato espanhol e possui diversos jogadores com potencial. O problema da contratação seria a origem do posicionamento do jogador em sua carreira. Cucurella atuou por muito tempo como meia ou meia esquerda e possui melhores atributos ofensivos do que defensivos.

Essa perspectiva pode não ser a melhor imaginando um substituto para Marcos Alonso. Isso porque, desde sua chegada no Chelsea, o lateral espanhol sofre com críticas por seu desempenho defensivo mesmo sendo um dos melhores laterais da Inglaterra no aspecto ofensivo.

