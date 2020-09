Um olhar tático: o que esperar de Pernille Harder

Por Jéssica Frota e Maria Akemi

Nessa semana, o Chelsea Women anunciou a contratação de Pernille Harder. A princípio, a polivalente mulher de ataque se tornou a jogadora mais cara na história do futebol. Foram investidos 300 mil libras na ex-atleta do Wolfsburg, que foi eleita, na temporada 2017/2018, a Melhor pela UEFA.

Para quem não conhece a atleta dinamarquesa de 27 anos, Jéssica Frota e Maria Akemi prepararam uma apresentação do quarto (e principal) reforço para a temporada 2020/2021.

Ela iniciou a carreira no futebol em seu país. Profissionalmente, soma passagens por VSK Aarhus (Dinamarca) e Linköpings FC (Suécia). Contudo, ganhou destaque internacional ao vestir as cores do Wolfsburg entre 2017 e 2020. Na Alemanha, Harder conquistou a Bundesliga em todas as temporadas disputadas. Ou seja, quatro títulos nacionais em sequência. O mesmo vale para a Copa da Alemanha: quatro títulos em quatro disputados.

Em contrapartida, as derrotas vieram a nível europeu. Pelo Wolfsburg, Harder soma dois vices na Women’s’ Champions League. Por sinal, esse é o troféu que ela mais deseja conquistar vestindo o azul de Londres. “Esse é o meu maior objetivo, vencer a Champions League. Assinei com o Chelsea porque acredito que nós podemos vencê-la. Essa é a maior prioridade na minha lista e eu realmente acredito que acontecerá em breve”, disse ao site oficial do clube.

Após essa breve introdução, chegou a hora de entender como Harder pode se encaixar na equipe de Emma Hayes. Confira a seguir: