Terceiro Tempo: Semana de vitórias ao Chelsea

O segundo tempo de Chelsea e Crystal Palace foi repleto de pontos positivos ao time de Stamford Bridge. No primeiro tempo, a equipe de Frank Lampard encontrou dificuldades frente ao Palace. Por outro lado, na etapa complementar, os quatro gols foram convertidos pelo clube londrino. Primeiramente, Ben Chilwell. Posteriormente, Kurt Zouma. Por fim, dois gols de Jorginho, ambos na marca da cal.

Vamos ao Terceiro Tempo de hoje. Uma semana positiva aos times de Stamford Bridge, Kingsmeadow e Cobham. Primeiramente, enfatizo a solidez do sistema defensivo no duelo entre clubes de Londres e, consequentemente, os destaques de portais esportivos aos atletas do Chelsea.

Primeiro Tempo – A consistência defensiva no jogo contra o Palace

O que disse Frank Lampard

As palavras de Lampard, sobre o desempenho defensivo, foram de alegria e contentamento sobre ao embate. “Estou muito satisfeito com o clean sheet e todos que contribuíram para isso. Não somente o goleiro, mas os quatro integrantes da linha defensiva. Nós não demos chances de gols para um time que é muito perigoso fora de casa. Isso é ótimo para o foco da equipe”, iniciou Lampard, no pós-jogo.

“Thiago e Kurt foram muito bem, estavam sólidos. Thiago tem uma grande experiência e nós vimos isso. Ele é obviamente ainda está em seus primeiros dias de entrosamento, mas vamos ver como a parceria [com Kurt Zouma] vai funcionar”, concluiu o técnico do Chelsea.

Quem acompanha o Chelsea, mesmo que seja recente, sabe que a defesa foi amplamente criticada na temporada passada. A inconstância, o número de gols sofridos e jogos marcados por falhas – individuais ou coletivas – foram algumas das razões apontadas em 2019/20.

Ou seja, o setor defensivo era um cenário que precisava – e precisa – de melhorias. Ainda há uma temporada inteira para desempenhar. Além disso, o entrosamento é uma meta para o plantel, não só defensivamente, no viés ofensivo também. Em contrapartida, o pontapé inicial do Terceiro Tempo concorda com as palavras otimistas de Lampard, Claro, baseando-se no desempenho de ontem e nas atuais possibilidades da linha defensiva do time.

Chilwell, Zouma, e Jorginho em destaque

Além disso, Ben Chilwell teve uma partida inesquecível em Stamford Bridge. Foi a primeira vitória do Chelsea, em casa, e o lateral-esquerdo foi vital no duelo após marcar um gol e conceder uma assistência. Por fim, Chilwell foi destacado em vários portais esportivos, como você verá nesse tópico do Terceiro Tempo.

Primeiramente, o SofaScore incluiu os três atletas do Chelsea na seleção da Quarta Rodada da Premier League. Kurt Zouma, recebeu nota 8.2, e marcou de cabeça após cruzamento de Chilwell. Posteriormente, o lateral-esquerdo do Chelsea que obteve um gol, uma assistência e a nota 8.9 do SofaScore. Em conclusão, Jorginho, autor de dois gols em penalidades máximas, que recebeu 8.5 do portal esportivo.

Por isso, a Seleção do SofaScore foi elaborada da seguinte forma. Johnstone (WBA), Aurier (Tottenham), Zouma (Chelsea), Cresswell (West Ham) e Chilwell (Chelsea). James Rodriguez (Everton), McGinn (West Ham), Jorginho (Chelsea) e Grealish (Aston Villa). Watkins (Aston Villa) e Harry Kane (Tottenham).

BBC destacou dois jogadores do Chelsea

O analista Garth Crooks, da BBC, também montou a sua formação inicial de destaques na Quarta Rodada. Assim sendo, o Chelsea foi representado por dois atletas: Ben Chilwell e Jorginho. Em um alternativo 3-4-3, Crooks mencionou que Ederson, do Manchester City, foi o melhor goleiro da rodada. Mina (Everton), Ogbonna (West Ham) e Chilwell (Chelsea) os defensores. Son (Tottenham), Jorginho (Chelsea), Barkley (Chelsea em empréstimo ao Aston Villa) e James (Everton) foram eleitos para a segunda linha no campo. Na parte frontal, Kane (Tottenham), Calvert-Lewin (Everton) e Watkins (Aston Villa) foram os representantes. Destaque para Barkley, recentemente emprestado ao Aston Villa, e sendo decisivo na marcante vitória, por 7 a 2, contra o Liverpool.

Reece James convocado

O lateral-direito do Chelsea tinha sido convocado para o selecionado Sub-21. Entretanto, nesta segunda-feira (5), a FA e o Chelsea confirmaram que Gareth Southgate solicitou a convocação do lateral para o plantel principal. Consequentemente, essa será a primeira convocação de James na seleção principal da Inglaterra. Além disso, o lateral foi destaque na primeira rodada da Premier League, após o gol e o desempenho na partida contra o Brighton, fora de casa, na vitória londrina por 3 a 1.

James foi convocado para o amistoso contra o País de Gales. Por fim, o lateral também foi relacionado para os duelos contra Bélgica e Dinamarca – ambos pela Liga das Nações. Mais um integrante do sistema defensivo do Chelsea com destaque e, nesse caso, sendo convocado para a seleção dos Três Leões.

Segundo Tempo – A vitória necessária do Chelsea Women

Não sei se existe tempo certo ou melhor período de tempo para uma vitória, creio que não há. Por outro lado, a vitória do Chelsea Women, contra o Birmingham, foi fundamental para seguir trabalhando com um calendário composto por duelos importantes e iminentes. A equipe londrina venceu o Birmingham, fora de casa, por 1 a 0, gol de Fran Kirby, de cabeça. Assim sendo, a “Super Fran” foi eleita a atleta do jogo pelos torcedores do Chelsea.

Em consequência, o Chelsea alcançou a marca de sete pontos em nove possíveis. Ou seja, o primeiro ponto positivo da vitória foi não deixar Arsenal e Everton dispararem no topo da tabela. Nesse momento, as duas equipes estão com nove pontos e 100% de aproveitamento na Women’s Super League. Além disso, o Chelsea é seguido por Manchester City e Manchester United, que também acumulam sete pontos após três rodadas.

Assim sendo, o Chelsea soma uma vitória após o revés contra o Everton e a eliminação na Copa da Inglaterra. O time londrino perdeu por 2 a 1, contra a equipe de Liverpool, e disse adeus ao torneio. Maren Mjelde e Emma Hayes concederam entrevistas sobre a eliminação com o discurso semelhante. Ambas foram consonantes sobre sentir o revés e eliminação, mas que seguiriam trabalhando e desenvolvendo. Dito e feito. Uma vitória que proporciona um pouco mais de calma para a evolução natural do plantel.

Os próximos jogos do Chelsea Women serão duelos complexos e por competições distintas. O primeiro duelo será o clássico contra o Arsenal, no dia 7 de outubro, às 15h (horário de Brasília), pela fase de grupos da Continental Tyres League Cup. Logo após, o time londrino receberá o Manchester City, no domingo (11), em jogo válido pela Women’s Super League.

Terceiro Tempo – Na parte de cima da tabela da Premier League 2

Vitória maiúscula do Chelsea, no clássico contra o Arsenal, por 3 a 0. Os gols do clube de Kingsmeadow foram marcados por Maatsen, Livramento e Fiabema. Consequentemente, o Chelsea somou nove pontos após quatro jogos na Premier League 2. O time comandado por Andy Myers conseguiu retomar o caminho das vitórias após o revés frente ao Brighton, na última rodada, po 2 a 0. Além disso, o time londrino está na segunda colocação com um ponto a menos (10 – 9) que o Tottenham, líder da PL2.

Por fim, o time acumulou o segundo triunfo contra equipes de Londres. Afinal, West Ham e Arsenal foram superados diante do Chelsea. Em contra partida, Southampton também foi derrotado pelo Chelsea, por 4 a 1, na competição de base.

Em conclusão, o próximo duelo do Chelsea será contra o Derby County. O jogo está agendado para 17 de outubro, às 8h (horário de Brasília), novamente em Kingsmeadow. Além disso, as equipes vão protagonizar um duelo da parte de cima da tabela.

