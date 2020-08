Terceiro Tempo: Qual é a prioridade de Lampard na janela de transferência?

Essa é uma pergunta que está na minha cabeça há algumas semanas. Por que? É mais do que cristalino a necessidade de trazer reforços na temporada 2020/2021. Por lógica quem deseja comprar vê-se nas notícias especulativas. E diariamente observamos atletas do gol e linha sendo “linkados” ao clube. Mas a pergunta principal é: Frank Lampard está agindo da forma correta no mercado de transferências?

A princípio os rumores sobre o Chelsea são infindáveis. De certo apenas Hakim Ziyech, vindo do Ajax e Timo Werner, do RB Leipzig. Ambos já treinam com seus companheiros de time e aguardam ansiosamente pela nova temporada. Na outra mão estão Pedro e Willian, tendo em vista que ambos optaram por mudar de ares.

Atualmente Lampard mira Kai Havertz ao ataque. Todavia o treinador inglês provavelmente (a torcida espera que sim) também dedicará especial atenção ao setor defensivo. Justamente por esse ter sido o maior obstáculo dos Blues na temporada findada. Então, vamos ao que interessa…

Primeiro Tempo: Um bom time começa pelo gol

Essa é uma velha máxima do futebol. E ao que tudo indica, apesar de ser jovem e ter vínculo contratual com o Chelsea, Kepa Arrizabalaga não será titular na temporada 2020/2021. O espanhol é o goleiro mais caro do mundo e amargou atuações contestáveis nos últimos meses. Inconstante, Kepa esquentou o banco na reta final da Premier League, na decisão da FA Cup e na Champions League. O fato de Lampard preferir Willy Caballero ao espanhol pode ser entendido como o fim da estrada ao espanhol.

Agora surge um grande porém. Enquanto demonstra repulsa por Kepa, Lampard não foi incisivo no mercado. Há propostas por atacante (Havertz) e rumores sobre a zaga. Mas em nenhum momento o treinador voltou seu foco ao gol. Existe apenas boatos de atletas sendo sondados. No entanto, querer ter Andre Ter Stegen, Nick Pope, Dean Henderson, Andre Onana e Jan Oblak qualquer equipe de ponta deseja. E para tal fato se concretizar é importante agir.

Em suma, aparentemente ter um novo camisa 1 é menos prioritário ao treinador inglês. Sabe por que? Já entramos na segunda metade de agosto e o gol segue ignorado. Obviamente que o arqueiro não é o único problema do time (pode-se até afirmar ser o menos difícil de resolver), mas falta seriedade e lucidez. Afinal será um novo ano de mudanças ou não?

Segundo Tempo: O temido sistema defensivo

Não seria absurdo algum dizer que boa parte dos gols levados por Kepa e Caballero na última temporada foram por erros da zaga. Não um ou dois atletas e sim o sistema defensivo montado por Lampard. Afinal, a marcação começa no ataque (futebol é jogado por 11).

E se há algo errado se repetindo a cada partida, talvez não seja apenas por ausência de qualidade dos jogadores. Retoma-se aquele pensamento do parágrafo anterior: as linhas de marcação envolvem defesa, meio-campo e a pressão dos atacantes. Sendo assim, 50% de culpa pelos erros recai nas costas dos atletas (sim, há falhas individuais) e os outros 50% na de Lampard.

Retomando ao ponto principal – o mercado – da última semana até hoje (17) as principais notícias especulativas dizem respeito a lateral e zaga. Ben Chilwell está próximo de assumir a vaga no lado esquerdo do campo. E como Kepa é o goleiro mais caro, Chilwell pode torna-se o lateral-esquerdo mais custoso do mundo. Resolve-se a equação? Longe disso.

Reforços na zaga?

O miolo da zaga também é uma dor de cabeça, afinal os defensores atuais não passam segurança. Declan Rice tem sido o zagueiro mais bem visto por Lampard, mas nada feito. Em uma semana outros nomes foram ventilados, como John Stones (por empréstimo), Lewis Dunk, Nicolas Tagliafico e Sergio Reguilon. E novamente, nenhuma proposta oficializada. Apenas rumores.

O mesmo vale ao meio-campo. Pois conforme foi dito há pouco, são duas linhas de marcação. Jorginho sairá? N’Golo Kante fica? Tiemoue Bakayoko, Danny Drinkwater e Davide Zappacosta serão negociados em definitivo? Alguém precisa desembarcar em Londres e fortalecer o setor? Muitas perguntas e poucas respostas. Diante disso surge uma nova dúvida: Lampard está de fato preocupado com o seu sistema defensivo?

Terceiro Tempo: A menina dos olhos de Lampard

Definitivamente o setor ofensivo é a paixão do momento do treinador. Os dois reforços já confirmados são ofensivos. Havertz – o mais perto de assinar – também desembarcará como o objetivo de fortalecer a frente. Em síntese, Lampard reinicia a formatação do seu elenco pelo contrário: do camisa 9 ao número 1.

Vale ressaltar que há boas peças no atual plantel. Christian Pulisic, Mason Mount, Tammy Abraham e Olivier Giroud marcaram gols e tiveram uma temporada regular no primeiro ano de Lampard no Chelsea. O trio Mount, Pulisic e Giroud também indicou poder render bons frutos atuando juntos, como o fez na reta final da Premier League e FA Cup.

Construção pelo final

Nessa equação há ainda as peças descartáveis, a exemplo de Michy Batshuayi. Mas de fato é peculiar Lampard reformular seu elenco priorizando o ataque – hoje o setor com as melhores peças do plantel – e de alguma forma negligenciar os mais segmentos mais carentes e urgentes.

Estamos no 17º dia de agosto. Ou seja, Lampard tem praticamente um mês de trabalho fora de campo. E para ter um novo Chelsea na temporada 2020/2021 quando a bola rolar no dia 12 de setembro ele precisará “queimar a cuca” nos bastidores. Nos próximos dias Lampard terá mais uma oportunidade de observar o elenco com atenção e finalmente construir (assim espera-se) a melhor versão do seu Chelsea.

Diferentemente do seu primeiro ano quando se viu forçado a elaborar um projeto sem recorrer ao mercado, Lampard tem o aval do “tio Patinhas” Roman Abramovich. O que falta no momento é lucidez nas contratações. Agora é com você, torcedor. Qual sua opinião? Há algum nome a ser encarado como prioridade na janela de transferências? E quem você não traria de jeito maneira? Conte para nós nos comentários.

