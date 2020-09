Na História: Raul Meireles estreou com o Chelsea, neste dia, em 2011

Neste dia, em 2011, Raul Meireles fazia sua estreia pelo Chelsea. Por isso, o Na História de hoje relembra do português que integrou o plantel da conquista da Champions League com o Chelsea. A UEFA Champions League de 2012 é a maior triunfo da equipe londrina. Da mesma forma, o troféu europeu representa a conquista mais expressiva da carreira de Meireles. Além da “Orelhuda”, o atleta conquistou a Copa da Inglaterra e a Copa da Liga Inglesa com o time de Stamford Bridge.

Em 31 de agosto de 2011, Raul Meireles se transferiu do Liverpool para o Chelsea pela quantia aproximada de 13 milhões de Euros. Nesse ano, o valor de mercado do português era de 16 milhões. Ambos os dados são de autoria do Transfermarkt. Logo após o Chelsea, o lusitano atuou no Fenerbahçe e, posteriormente, encerrou sua carreira no clube turco. Pode-se dizer que o Porto, Fenerbahçe e Chelsea são os clubes que Raul Meireles mais conquistou títulos.

Para exemplificar, Raul conquistou quatro campeonatos portugueses no estádio do Dragão. Além dos nacionais, o meio-campista venceu duas taças de Portugal e quatro Supertaças de Portugal. Por outro lado, Meireles foi campeão turco, da Taça da Turquia e campeão da Supertaça da Turquia. São títulos em três países diferentes para o futebolista.

Os gols de Meireles na temporada 2011/12

UEFA Champions League

Raul Meireles não era de marcar muitos gols, mas quando marcava o Chelsea vencia. O atleta fez seis gols com o uniforme londrino na temporada 2011/12. Em duas oportunidades, os gols foram marcados em jogos válidos pela UEFA Champions League. Além de dois jogos na Premier League e dois jogos na Copa da Liga Inglesa.

Inicialmente, os jogos na Liga dos Campeões da Europa. O português fez gols contra o Genk, clube da Bélgica, na vitória por 5 a 0. Um chute de longa distância, aos sete minutos da etapa inicial, em Stamford Bridge. Posteriormente, um dos gols mais lembrados do atleta. Meireles foi autor do gol contra o Benfica, na vitória por 2 a 1, na fase quartas de final da competição europeia.

Copa da Inglaterra

Além disso, Raul Meireles marcou dois gols na campanha da Copa da Inglaterra. Na 5ª rodada, o meio-campista deixou sua marca na partida contra o Birmingham. O jogo terminou 2 a 0 para o Chelsea e Raul Meireles balançou as redes no minuto 60. Na ocasião, uma tentativa com o pé direito e a conversão do segundo gol do embate.

Na fase seguinte da Copa da Inglaterra, novamente brilhou a estrela do português. Já nos acréscimos, Raul Meireles fez o quinto gol do Chelsea na vitória por 5 a 2 contra o Leicester. O jogo foi realizado em Stamford Bridge e, mais uma vez, a perna direita do atleta foi efetiva.

Campeonato Inglês

Por outro lado, abordando no Campeonato Inglês, outros dois gols em dois jogos do lusitano. Na vitória por 2 a 1 contra o Manchester City, um gol marcado no minuto 34 do duelo contra o time azul de Manchester. Na oportunidade, Meireles foi designado para a posição de meio-campista centralizado e a finalização de perna direita foi a ação proferida no momento do gol.

O segundo, e último tento que será relato, foi contra o Blackburn. O gol que colocou o marcador favorável ao Chelsea em 2 a 0. Por isso, o tento do português foi marcado no minuto 34 e deu conforto ao Chelsea na partida. O Blackburn descontou, mas o placar final apontou placar final de 2 a 1 para a equipe de Stamford Bridge.

No Chelsea, Raul Meireles atuou em 48 jogos, marcando seis gols, seis assistências e 14 cartões amarelos. O Porto é a equipe que Meireles mais vestiu o uniforme. 187 jogos, 19 gols e 28 assistências pela equipe do estádio do Dragão. Pelo Fenerbahçe, 105 duelos, oito gols e 12 assistências. Além disso, Raul Meireles tem 44 jogos e cinco gols com o Liverpool. Além disso, Raul Meireles soma 29 partidas com o Boavista.

Na Premier League, e com a camisa do Chelsea, foram 31 jogos, cinco gols e oito assistências. Além de 2.033 minutos de atuação com a camisa do time de Londres. Na Champions League, o lusitano atuou em 11 jogos. Foram dois gols e uma assistência em 778 minutos na competição internacional. De um lado, os números são inferiores aos 35 jogos com a camisa do Porto. Entretanto, Raul Meireles ficou com a taça da Champions em sua passagem pela equipe de Stamford Bridge.

Seleção Portuguesa

O número 16 de Portugal atuou em 76 partidas e marcou 10 gols com o uniforme lusitano. A estreia de Raul Meireles na seleção principal ocorreu no dia 15 de novembro de 2006. A seleção de Portugal venceu o Cazaquistão por 3 a 0, gols de Simão (duas vezes) e Cristiano Ronaldo. Nesse jogo, Meireles atuou com vários atletas com passagem pelo Chelsea. Dentre eles, Ricardo Carvalho, Paulo Ferreira, Tiago e Deco. Na época, o treinador de Portugal também teve passagem pelo clube londrino. Ou seja, Luiz Felipe Scolari comandou a seleção portuguesa no referido jogo.

O atleta também acumulou passagens pelas categorias de base de Portugal. Atuou na Seleção Portuguesa sub-16 e sub-17, em 2000 e 2001. No selecionado nacional sub-19 e sub-20, respectivamente, em 2001 e 2003. Logo após, em 2003, Raul recebeu o convite para jogar na Sub-21. Nessa categoria, o atleta somou 29 jogos e dois gols. Vale relembrar que Meireles prestou serviços ao selecionado nacional e olímpico em 2004. Desta maneira, o futebolista era dono da camisa 3 e atuou em quatro embates lusitanos.

Despedida do futebolista

O atleta se aposentou no dia 1º de julho de 2016. Na sua despedida pelo Chelsea, ele foi até Cobham (centro de treinamento) para se despedir dos companheiros. “Eu vim para dizer adeus aos meus amigos e, claro, vou sentir muita falta do clube, dos fãs e da cidade”, disse ele. “Há algumas pessoas grandes aqui, elas sempre me apoiaram e me ajudaram, então é claro que eu tinha que vir para dizer adeus a todos.“, adicionou. “[…] Obrigado aos fãs pelo seu apoio, vou sentir muita falta deste clube, foi muito bom para mim jogar no Chelsea.”, disse o atleta. Relembre o último gol de Raul Meireles com a camisa do Chelsea.

Confira aqui outras publicações do Na História, o conteúdo especial do Chelsea Brasil sobre acontecimentos, personagens e fatos que marcaram a história do clube londrino. O personagem da semana passada foi Fernando Torres e o hat-trick contra o QPR.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp