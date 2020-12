Lupa Tática: Chelsea encontrou dificuldades

O Chelsea sofreu a segunda derrota na Premier League. A equipe de Londres viajou até Liverpool para medir forças contra o Everton. Melhor para a equipe do Goodison Park que venceu o embate por 1 a 0. O único gol do embate foi marcado por Sigurdsson, aos 22 minutos do primeiro tempo, convertendo penalidade máxima. O Lupa Tática deste sábado (12) inciia abordando três personagens do embate: Reece James, Kurt Zouma e N’Golo Kanté. Posteriormente, vamos expor os números do duelo contra o Everton. Por fim, vamos pontuar alguns detalhes do que representa essa derrota para a equipe da Fulham Road.

Reece James

O lateral-direito do Chelsea tocou 107 vezes na bola e somou 92% de aproveitamento nos passes (60/65). Além disso, Reece James acertou cinco das sete tentativas de bolas em profundidade. Entretanto, quem acompanha o Lupa Tática, sabe que já critiquei os erros excessivos de cruzamento de James. E esse fato aconteceu novamente. O defensor arriscou sete cruzamentos e errou todos. Por outro lado, Reece James foi um dos atletas do Chelsea que acertou a trave do Everton. O outro futebolista foi Mason Mount, em cobrança de falta. Por fim, vale destacar a efetividade dos desarmes de James – ele conseguiu quatro recuperações de bola.

Assim sendo, o SofaScore avaliou Reece James com a nota 7.1.

Kurt Zouma

O zagueiro do Chelsea venceu nove dos 13 duelos contra atletas do Everton. Sete dos 10 duelos aéreos foram conquistados pelo defensor francês. Por outro lado, dois dos três duelos no chão foram administrados por Zouma. A bola passou muito pelo defensor: 122 vezes e, em muitas ocasiões, ele teve que buscas jogadas em profundidade para colegas no setor ofensivo. Assim sendo, Zouma protagonizou nove bolas longas, mas acertou apenas duas tentativas. Em contrapartida, Zouma obteve um índice satisfatório de aproveitamento de passes: 87% de aproveitamento. (95/109). Por fim, vale mencionar que o francês tentou dois dribles e acertou as duas tentativas.

Por fim, o site esportivo SofaScore avaliou Kurt Zouma com a nota 7.2.

N’Golo Kanté

Por fim, N’Golo Kanté esteve longe dos seus melhores dias. Por isso, as estatísticas do meio-campista refletiram a partida com alguns aspectos positivos e, em outros, abaixo do esperado por parte do futebolista. 86% de aproveitamento dos passes é um índice bom, mas Kanté venceu seis dos 11 duelos contra os atletas do Everton. Uma das características de Kanté é o desarme – e ele conseguiu três no jogo. Além disso, some as duas interceptações de passe do atleta durante o embate. Entretanto, Kanté teve que criar durante o jogo e apostou em bolas em profundidade. Uma situação semelhante ao Zouma. Nesse quesito, o meio-campo acertou apenas três dos sete passes longos. Pouco, muito pouco.

Em conclusão, o SofaScore avaliou N’Golo Kanté com a nota 7.0. Além disso, o maior pontuador do embate foi Sigurdsson com a nota 7.6

Os números do jogo (Everton 1×0 Chelsea)

Posse de bola (total): 28-72%

Posse de bola (1T): 27-73%

Posse de bola (2T): 28-72%

Finalizações: 9-10

Finalizações ao gol: 4-3

Finalizações para fora: 3-4

Chutes travados: 2-3

Escanteios: 6-6

Impedimentos: 4-1

Faltas: 10-11

Passes: 240 – 632

Precisão dos passes: 161 (67%) – 531 (84%)

Cruzamentos 4/17 (24%) – 4/32 (13%)

Por fim, trago outros índices sobre desarmes, cortes e interceptações. O Chelsea foi superior nos desarmes, mas por um baixo índice de diferença. O Everton teve 13 desarmes, enquanto o Chelsea teve 17. Por outro lado, nos quesitos Interceptações e cortes, o Everton foi amplamente superior. 23 Interceptações e 31 cortes para a equipe da casa. Por outro lado, sete interceptações e 15 cortes para o time de Stamford Bridge.

Ou seja…

Após a precipitação de Edouard Mendy e a conversão do pênalti, o jogo ficou de construção para a equipe de Londres. Em contrapartida, o embate ganhou um enredo de desconstrução e contra-ataque para a equipe do Goodison Park. O Chelsea manteve a bola em posse majoritariamente nas duas parciais. Entretanto, posse de bola não foi suficiente para o Mason Mount e seus colegas de trabalho.

Próximo Jogo

Os dois próximos jogos do Chelsea serão válidos pela Premier League. Primeiramente, A equipe de Londres enfrenta o Wolverhampton, fora de casa, pela 13ª rodada da competição inglesa. O embate está previsto para terça-feira (15), às 15h (Brasília), no Molineux. Posteriormente, o Chelsea mede forças contra o West Ham. O embate está agendado para segunda-feira (21), às 17h (Brasília), em Stamford Bridge.

Situação do Chelsea na Premier League

Se conseguisse a vitória, o Chelsea dormiria na liderança da Premier League. Com o revés, o time azul continua com os 22 pontos na tabela de classificação. Os Blues somam seis vitórias, quatro empates e duas derrotas. 25 gols marcados e 12 gols sofridos. Tottenham e Liverpool podem ampliar para cinco pontos de frente em relação ao Chelsea. Além disso, Leicester e Southampton também podem ultrapassar o time de Frank Lampard na tabela de classificação.

Além disso, a vitória do Everton recoloca os Toffees na briga pela parte de cima da tabela. Para ser mais preciso, o time de Liverpool tem 20 pontos. A mesma pontuação de West Ham, Southampton e Manchester United; Leicester tem 21 e Manchester City tem 19. Ou seja, há um pelotão de times que se aproximou dos 22 pontos do Chelsea, atual terceiro colocado da Premier League.

Ponto final.

Ponto final na sequência invicta do Chelsea na Premier League. A equipe não perdia desde 20 de setembro, diante do Liverpool, no revés por 2 a 0. 10 vitórias e sete empates depois, a equipe de Londres caiu frente ao Everton, comandado por Carlo Ancelotti, ex-técnico do clube de Stamford Bridge.

Ficha Técnica

Everton: Pickford; Holgate, Keane, Mina; Godfrey, Doucouré, Allan e Sigurdsson (Gomes 82); Iwobi (Davies 85), Calvert-Lewin e Richarlison (Kenny 89)

Reservas: Olsen, Tosun, Bernard, Gordon.

Técnico: Carlo Ancelotti

Gols: Sigurdsson 22’1T

Cartões amarelos: Richarlison, Doucouré

Chelsea: Mendy; James, Thiago Silva (cap.), Zouma e Chilwell; Kovacic (Gilmour 81), Kanté, Mount; Havertz (Abraham 67), Giroud e Werner.

Reservas: Kepa, Rudiger, Jorginho, Azpilicueta e Anjorin.

Técnico: Frank Lampard

Cartões amarelos: James, Thiago Silva

