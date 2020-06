Vitória contra o City indica a trilha de sucesso para Pulisic

Desde que o futebol voltou na Inglaterra, um estadunidense vem roubando a cena nas partidas do Chelsea. Christian Pulisic marcou duas vezes nos últimos dois jogos, além de demonstrar vontade e habilidade para criar situações de perigo. Seus números na Premier League indicam que o jogador é uma peça importante do setor ofensivo: são sete gols e duas assistências em 18 jogos (13 como titular), ou seja, participa de um gol a cada duas partidas.

Pulisic demorou a conquistar espaço com a camisa azul. Chegou a ficar no banco de reservas sem atuar por quatro jogos consecutivos em setembro. Também teve problemas com uma lesão sofrida em janeiro desse ano, que, somado com o período de pausa do futebol, o deixou sem atuar por seis meses.

Mesmo assim, o atacante nunca deixou de ser considerado uma das boas peças do elenco, e vem conseguindo cada vez mais provar seu valor, sendo figura chave para duas vitórias nesse retorno de Premier League.

Chegou devagar

A história de Christian Pulisic no Chelsea começou de forma tímida. O anúncio da contratação do jogador aconteceu no dia 2 de janeiro de 2019, no meio de uma temporada em que o time não empolgava sob o comando de Maurizio Sarri, e Eden Hazard já estava em clima de despedida.

A contratação era vista como uma antecipação do clube para a reposição de um jogador que foi o dono absoluto da posição por seis temporadas. Além disso, Pulisic não podia chegar e já mostrar a que veio. O jogador precisaria esperar até o final da temporada antes de se juntar aos Blues, permanecendo no Borussia Dortmund.

Para a temporada 2019/20, o Chelsea teve que lidar com um grande contratempo: a punição da FIFA que que impedia o clube de contratar. Isso fez com que Pulisic fosse considerado a única grande novidade do elenco, que ainda precisou contar com mais alguns jovens que estavam emprestados. Sob o comando de Frank Lampard, Pulisic precisa se esforçar muito para garantir sua vaga entre os titulares. O treinador tem o perfil de mudar o time e escalar aqueles que estiverem em melhor fase. Por isso, o jogador nunca conseguiu assumir a posição.

Perspectiva de futuro

Christian Pulisic nasceu em setembro de 1998, tem 21 anos e contrato com o Chelsea até 2024. Ainda tem muito tempo para desfrutar de uma carreira que decola em alta velocidade.

O atacante foi contratado para o sub19 do Borussia Dortmund em 2015 e apenas um ano depois foi promovido para o elenco profissional. Pelo time alemão, o americano atuou dos 18 aos 20 anos de idade, com números importantes para um jovem jogador: foram 115 partidas, 17 gols e 26 assistências em três temporadas.

Aos 20 anos, foi adquirido pelo Chelsea por 54 milhões de Euros. Na atual temporada, são 25 jogos, oito gols e seis assistências considerando todas as competições.

Características

O winger possui atributos que são desejados pelos treinadores: velocidade, inteligência, passe, drible e competência tática. O jogador se esforça para cumprir aquilo que é pedido, seja na parte ofensiva ou defensiva.

Na partida contra o Manchester City, demonstrou uma boa tomada de decisão para roubar a bola em velocidade, dar o drible em seu marcador e tocar com qualidade na saída do goleiro. Quase conseguiu marcar outro gol se antecipando ao zagueiro e driblando Ederson, porém um defensor conseguiu salvar em cima da linha.

O que pode melhorar?

Ainda falta ao jogador um pouco de imposição e presença em campo. Apesar de participar de um gol a cada duas partidas do Chelsea na Premier League, seus mapas de calor indicam que Pulisic toca poucas vezes na bola durante os jogos.

Isso não se deve somente à parte tática, também se justifica pela pouca idade do atacante, recém chegado a uma liga nova.

Com a ajuda de Lampard para aprimorar seu jogo, as chegadas de Timo Werner (que também atuava na Bundesliga) e de Hakim Ziyech, o ataque do Chelsea terá capacidade de criar ainda mais chances, e Pulisic deverá ser bastante acionado pelos lados.

O futuro é animador. O treinador parece ser o ideal para moldar o atleta e o time tende a subir de produção, jogando um futebol ofensivo. Isso é tudo o que Pulisic precisa para se estabelecer como um dos grandes nomes do Chelsea e do futebol europeu.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp