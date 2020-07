Pré-Jogo: Em busca de redenção, Chelsea aposta em histórico contra o Watford em casa

O Chelsea enfrenta em casa o Watford neste sábado (4) em partida válida pela 33ª rodada da Premier League. Os Blues tentam reencontrar o caminho das vitórias após tropeço contra o West Ham fora de casa. Desde o reinício, os azuis de Londres têm três vitórias em quatro partidas, uma delas pela FA Cup. Os Hornets, por sua vez, lutam para escapar do rebaixamento. Os times entram em campo a partir das 16h15, horário de Brasília. O jogo terá transmissão pelos canais Fox Sports.

No primeiro turno os Blues garantiram uma vitória apertada por 2-1 no Vicarage Road. Na oportunidade, Tammy Abraham e Christian Pulisic foram os nomes na súmula pelo Chelsea. Curiosamente, o placar se repetiu na temporada passada fora de casa. Entretanto, no Stamford Bridge, os londrinos garantiram um ótimo 3-0 com gols de Ruben Loftus-Cheek, David Luiz e Gonzalo Higuaín.

Assim, os Blues tentam manter o bom retrospecto contra o Watford por todas as competições. Além disso, em casa, o Chelsea não perde para os Hornets desde maio de 1986, marcando gols em todas as partidas desde então. Ao todo, nas 11 últimas vezes em que foi anfitrião, o time marcou 34 vezes, uma média de três gols por partida.

O adversário

O Watford tem em Troy Deeney sua principal arma ofensiva. O centroavante e capitão, inclusive, é um dos maiores ídolos da história do clube. Entretanto, os Hornets estão somente um ponto acima da zona de rebaixamento. Com seis partidas a serem disputadas, o lado de Nigel Pearson não teve um bom retrospecto nos últimos jogos. O técnico só venceu um dos últimos 10 na competição. Contudo, essa vitória foi um impressionante 3-0 em cima do campeão Liverpool.

O Watford perdeu 26 dos 27 jogos fora de casa contra times nas quatro primeiras posições na tabela. Assim, a última vitória contra o “top four” foi em janeiro de 2017 contra o Arsenal. Ou seja, o time não sabe o que é ganhar de um favorito longe de seus domínios há muito tempo. Outra chance que os Blues podem aproveitar é que os Hornets perderam todos os 10 jogos em que saíram atrás no placar na atual temporada. Além disso, o retrospecto como visitante também é ruim na época 19/20, tendo garantido 10 pontos de 48 possíveis.

Prováveis escalações

A boa notícia no lado dos Blues é o possível retorno de Callum Hudson-Odoi, que já esteve no banco na última partida. Fikayo Tomori ainda se recupera de um problema muscular e não estreou desde o retorno. Entretanto, Mateo Kovacic é desfaque importante pelos comandados de Frank Lampard. O croata sofreu uma lesão no tendão de Aquiles no jogo contra os Hammers e está fora por tempo indeterminado.

Outra ausência, desta vez por opção de Lampard, deve ser a do ítalo-brasileiro Jorginho, que vem sendo preterido desde o retorno. Em vez do camisa 5, N’golo Kanté vem sendo o titular absoluto pela faixa do campo. Portanto, a provável escalação dos Blues será: Kepa; Azpilicueta, Christensen, Zouma e Emerson; Kanté, Barkley e Mount; Willian, Abraham e Pulisic.

Já o Watford ficará sem Daryl Janmaat, que sofre com problemas no joelho. Além disso, o grande desfalque é de Gerard Deulofeu, que ainda não voltou de cirurgia no joelho, seguido por Isaac Success, que rompeu o tendão de Aquiles mês passado. Portanto, a provável escalação dos Hornets será: Foster; Femenia, Cathcart, Dawson e Masina; Hughes e Capoue; Sarr, Doucoure, Pereyra e Deeney.

Fator físico pode complicar

Os visitantes tiveram uma semana para se preparar para a partida deste sábado. Entretanto, os Blues continuam com os dois dias livres entre as partidas até a próxima quinta-feira, contra o Crystal Palace. Assim, os Hornets podem se aproveitar dos pontos fracos dos londrinos na atual temporada: bolas aéreas e contra-ataques, especialmente no fim da partida.

Além disso, o Chelsea vem tendo dificuldades para enfrentar equipes que se fecham totalmente no campo de defesa. Assim, a pouca variação de jogadas torna os Blues um time previsível e dependente de bolas alçadas na área quando propõe o jogo. Portanto, o caminho da vitória passa por um gol precoce que force o adversário a buscar o resultado. Como o Watford é um time que também tem dificuldades para marcar gols, o Chelsea pode aproveitar esses momentos de desorganização defensiva para liquidar a fatura. Assim, os londrinos podem voltar ao caminho das vitórias.

Informações da partida

Data: 4 de julho de 2020

Horário: 16h15 (Horário de Brasília)

Competição: Premier League – 33ª rodada

Local: Stamford Bridge, Londres – Inglaterra

Árbitro: Kevin Friend

Transmissão: Fox Sports

