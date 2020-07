Pré-Jogo: Chelsea visita o West Ham pela 32ª rodada

O Chelsea enfrenta o West Ham fora de casa nesta quarta-feira (1º) em busca da manutenção da boa fase. Assim, cada vez mais próximos de assegurar a classificação para a Champions League, os Blues encaram os rivais londrinos, que brigam contra o rebaixamento. Os times entram em campo a partir das 16h15, horário de Brasília. O jogo terá transmissão pelos canais ESPN.

Esta é a primeira de três partidas do Chelsea contra clubes nas cinco últimas posições da liga. O Chelsea precisa de pelo menos 17 dos 21 pontos disputados até o fim do campeonato para garantir a vaga na UCL. Para isso, o time do oeste de Londres conta com retrospecto recente positivo. Os Blues venceram todas as últimas cinco partidas somando todas as competições. Em todas elas o time marcou dois ou mais gols.

Assim, se vier, a vitória contra o West Ham completaria a sexta partida vitoriosa em sequência pela primeira vez desde outubro de 2019. Além disso, os comandados de Lampard só marcaram menos gols fora de casa que o segundo colocado Manchester City. Portanto, chega como favorito.

O adversário

O West Ham vem sofrendo desde o retorno das competições após a parada. Os anfitriões da rodada perderam três jogos de liga seguidos, concedendo cinco tentos e não assinalando nenhum. Por outro lado, os Blues não marcaram gols nas duas últimas visitas ao estádio. Entretanto, os Hammers estão atualmente uma posição acima da zona de rebaixamento após perderem duas partidas por 2-0 desde a volta da Premier League.

Para espantar a má fase, os Hammers podem se valer da vitória fora de casa no primeiro turno da atual temporada. Assim, os jogadores conseguiram a primeira vitória em Stamford Bridge depois de 17 anos. Além disso, o West Ham venceu três dos últimos sete jogos contra o Chelsea em sua casa. A última vitória dos azuis no campo adversário veio em março de 2017 sob o comando de Antonio Conte. Então, apesar da má sequência, os donos da casa costumam dificultar o jogo dos Blues.

Prováveis escalações

O Chelsea vai para o jogo ainda com Callum Hudson-Odoi e Fikayo Tomori fora de combate. Além deles, Andreas Christensen, com problema no quadril e Christian Pulisic, que saiu lesionado no último confronto, também são dúvidas. Em coletiva de imprensa, Lampard explicou que Pulisic “sentiu uma fisgada na panturrilha no jogo contra o Leicester”. Pulisic é o artilheiro sub-21 da liga nesta temporada. Com sete gols marcados e média de um a cada 172 minutos.

Outro jogador que está à disposição mas ainda não foi utilizado no retorno é Jorginho. Portanto, o ítalo-brasileiro pode aproveitar o rodízio para fazer sua reestreia. Além disso, alguns titulares podem voltar ao time após descanso em partida válida pela copa. Assim, a provável escalação dos Blues seria: Kepa; Azpilicueta, Rudiger, Zouma e Alonso; Kanté (Jorginho), Kovacic e Barkley; Willian, Abraham e Mount.

Já o West Ham tem desfalques em Robert Snodgrass, Sebastian Haller, Arthur Masuaku e Angelo Ogbonna. Além disso, David Moyes sente que o time sofre com a falta de opções ofensivas no elenco desde o reinício da competição. Assim, o versátil Michail Antonio começou como centroavante solitário em ambas as partidas até agora. A derrota traria para o clube seu pior recorde de derrotas em casa na história da Premier League, com nove.

Os Hammers devem vir com: Fabianski; Fredericks, Ogbonna, Diop e Cresswell; Soucek, Rice; Fornals, Noble e Felipe Anderson; Antonio.

Amizade em lados opostos é um dos atrativos

Frank Lampard ressaltou na entrevista coletiva antes da partida a importância do duelo contra o ex-time. A falta de torcedores, contudo, deve poupar o treinador das tradicionais “boas-vindas”. Lamprd afirmou também que “enquanto jogador, a hostilidade definitivamente me incentivava e certamente me motivava a tentar e desempenhar o melhor possível”.

Outra atração é o possível confronto entre Mason Mount e Declan Rice. Os dois jogadores são bons amigos fora de campo desde as categorias de base do Chelsea. Mas, Rice cruzou a cidade aos 14 anos para se juntar aos Hammers. Ambos hoje são material para a seleção nacional do seu país. Lampard ainda reafirmou sua confiança no seu atleta durante a coletiva.

“Ambos são ótimos jovens jogadores. Porém, a única coisa que peço a Mason é que mande mensagem antes, sorria no túnel ou o que quer que seja, mas se e quando estiverem um contra o outro dentro de campo ele tente vencê-lo em todas as batalhas individuais”, conta Lampard.

Além disso, o treinador ainda afirmou que considera uma relação pessoal fora dos gramados como um incentivo a mais para vencer o companheiro.

Informações da partida

Data: 1º de julho de 2020

Horário: 16h15 (Horário de Brasília)

Local: London Stadium – Londres, Inglaterra

Árbitro: Martin Atkinson

