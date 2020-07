Lampard exalta mentalidade dos atletas

Frank Lampard uniu-se aos elogios dispensados aos seus jogadores pela vitória importante contra o Manchester United. O treinador exaltou a mentalidade e o caráter dos atletas dizendo que foi uma das melhores apresentações da temporada. Entretanto, foi cauteloso ao dizer que o time não deve ficar cheio de si, mas que “certamente podem desfrutar do resultado alcançado”.

“Obviamente é um grande feito para nós. Vencer a semi é bom, mas o objetivo é vencer a final”, avaliou Lampard. “Sempre irão existir tropeços, mas a apresentação de hoje demonstrou grande caráter, personalidade, ética de trabalho e qualidade. Estou muito feliz”, elogiou o treinador.

Além disso, o técnico também revelou a sua conversa com Mason Mount no intervalo, pouco antes do jogador marcar o segundo gol do Chelsea. “Tudo o que eu disse para ele foi que eu queria vê-lo chutando forte. Quando você chuta de fora da área contra bons goleiros, você não pode colocar ou curvar a bola, você tem que colocar força para vencê-los”, contou.

Os Blues encaixaram uma vitória por 3-1 com gols de Olivier Giroud, Mason Mount e gol contra de Harry Maguire. Os Red Devils diminuíram no final com um pênalti conferido por Bruno Fernandes. Com a vitória o Chelsea encara o Arsenal na final no dia 1º de agosto.

