Lampard avalia a derrota contra o Sheffield: ‘Eles foram melhores e mereceram ganhar’

O Chelsea foi vencido pelo placar de 3-0 em Bramall Lane contra o Sheffield United. Esta é a segunda derrota dos Blues desde a retomada das competições. Entretanto, esta pode ter sido a que mais custará ao time, visto que a corrida pela próxima Champions League está acirrada. Após o jogo, Frank Lampard avaliou a partida e considerou que a vitória foi merecida pelos anfitriões.

“Eles foram melhores do que nós física, mentalmente e com a bola nos pés”, afirmou o treinador. “Além disso, eles foram mais fortes do que nós em espírito. Como não temos torcida, dá para ouvir as vozes dentro de campo e tudo o que eu podia ouvir eram as vozes dos jogadores do Sheffield. Assim, eles foram mais fortes nesse sentido”, explicou.

Lampard considerou que os jogadores adversários tiveram mais “voz” e mais “personalidade” dentro de campo. Ou seja, isso se refletiu na maneira que jogaram. “Eles são ótimos jogadores em um ótimo time, todos sabemos disso nesta temporada. Então, quem vier até aqui e desempenhar abaixo do normal coletivamente como nós, irá ter o mesmo resultado”, lamentou o inglês.

Mudança para três zagueiros

Além disso, o manager explicou as substituições no intervalo, que vieram com uma troca de sistema tático. “Nós espelhamos o sistema deles porque tivemos que respeitar a sua forma. Nós fomos muito lentos com a bola e não conseguimos nem trazer nossos wingers para o jogo”, explicou ele.

Lampard afirmou que visou controlar mais o jogo, o que aconteceu após as mudanças. Contudo, o time ainda não conseguiu ameaçar os donos da casa, que ainda tinham o contra-ataque. “A mudança realmente nos fez mais sólidos contra a forma deles. Mas, com dois gols de desvantagem, fica muito complicado”, justificou.

Frustração com os gols concedidos e reação

“Foram gols frustrantes e erros individuais que levaram a eles”, disse Lampard. Todavia, o treinador afirmou que se deve ter cuidado ao analisar esta partida para não jogar fora o trabalho realizado durante toda a temporada. “Temos que superar logo esta partida e focar na única coisa que importa que é a briga pelos quatro primeiros lugares”, avaliou.

Ele concluiu também que o time não pode entrar em campo nas próximas partidas da mesma forma que hoje. Além disso, minimizou a derrota dizendo estar mais preocupado com o desempenho do time do que com o resultado final da competição. “Não é uma partida para ficarmos lamentando eternamente. Nós temos a oportunidade de lutar por vaga na Champions, o que é mais do que muitos esperavam no início da temporada. Eu sei que estamos muito longe do produto final e temos que melhorar”, concluiu.

