Kanté ainda é desfalque contra o Liverpool

Em coletiva antes da partida contra o Liverpool, Frank Lampard atualizou a condição de N’golo Kanté frente à partida. Segundo o técnico, o jogador ainda não está pronto para entrar em campo. Assim, o Chelsea enfrenta os comandados de Jurgen Klopp nesta quarta-feira (22) às 16h15, horário de Brasília.

Uma vitória na partida garante os Blues na próxima Champions League. Entretanto, o jogo também marca o dia em que os Reds poderão levantar a taça da Premier League. Ou seja, os dois lados têm motivos de sobra para entrar com força total. Lampard ainda afirmou que o Liverpool que espera é o “time forte que todos viram na maior parte da temporada”, apesar dos últimos tropeços do adversário.

Kanté teve de sair de campo na vitória contra o Watford no dia 4/7 devido a um problema muscular na parte posterior da coxa. O francês vem convivendo com lesões na atual temporada, o que impediu a sua sequência no time titular. Era esperado que o atleta pudesse voltar na última partida contra o Manchester United, mas foi barrado pelo departamento médico.

Com a ausência, quem deve se manter no time titular é Jorginho. O ítalo-brasileiro foi preterido desde a volta às competições, mas retomou seu lugar devido a lesões de jogadores da posição. Assim, se jogar os próximos dois jogos, o camisa 5 completará 43 partidas na temporada, 11 a menos que na época passada.

