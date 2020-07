Frank Lampard diz que N’Golo Kanté tem chance de retornar à equipe para partida de domingo

Desde a sua lesão que ocorreu na partida contra o Watford, válida pela 33ª rodada da Premier League, N’Golo Kanté não entrou mais em campo pelo Chelsea. Nesse meio tempo, o francês ficou de fora em cinco partidas. Contudo, o volante vem treinando com a equipe, e a chance de voltar aos gramados está próxima.

Em entrevista coletiva, Lampard citou que há chances do camisa 7 retornar neste domingo contra o Wolverhampton. “Existe a possibilidade de ele aparecer; ele treinou pela primeira vez em um ritmo de jogo esta manhã, por isso é uma decisão que terei que tomar, conversando com ele e a equipe médica, para ver se ele está pronto para começar,” completou o manager.

Na atual temporada da Premier League, Kanté atuou em 22 partidas anotando três gols. O volante mantém uma boa média de passes certos por partida com 43.8 por jogo (85%).

O técnico inglês também foi perguntado durante a coletiva sobre a fragilidade da defesa dos Blues, que já sofreram 84 gols em 60 partidas até aqui. “Temos aqui uma equipe técnica que trabalha muito o tempo todo para tentar ser o mais defensivamente bom possível. Existem circunstâncias atenuantes em torno disso. Já sofremos muitos gols, estou ciente disso. Conheço muitas das razões e precisamos continuar trabalhando para conseguir isso.”

Elogios à Nuno Espirito Santo e Wolves

Ao passo que a temporada foi rolando, o time de Nuno Espirito Santo foi ganhando força, à medida que está próximo de conseguir uma vaga para a Europa League.

Lampard fez questão de elogiar o trabalho do português, e a consistência do trabalho dos Wolves. ‘Nuno vem fazendo um trabalho incrível. Eles são bem treinados e têm um grande talento. Frequentemente vem mostrando boas atuações desde que foram promovidos a partir do campeonato. Eles tiveram uma ideia ao longo de alguns anos, ao passo que acrescentaram jogadores no momento certo. O time conta com um grande senso de humildade e ética e talento no trabalho, por isso é uma ótima história para eles e por que será tão um jogo difícil,” encerra Frankie.

