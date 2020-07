“Em termos de arrependimento por defender meu time, não,” diz Lampard sobre discussão com banco do Liverpool

Durante a derrota para o Liverpool, os ânimos vindos dos bancos das equipe saíram um pouco do limite em certos momentos. Após falta para o time de Anfield Road, Frank Lampard se irritou com a decisão do juiz Andre Marriner. Jurgen Klopp pediu que o técnico dos Blues se acalmasse, e Frankie dirigiu palavras de baixo calão para o banco dos Reds.

Lampard se arrependeu da linguagem usada para se referir ao banco do Liverpool. “Em termos da linguagem que usei, me arrependo disso.” Contudo, o técnico inglês não se desculpou pela paixão e emoção de defender o seu time de críticas: “Em termos de arrependimento de ter paixão por defender meu time, não,” completou o manager.

Porém, o ex camisa 8 dos Blues negou ter problemas com o técnico alemão. “Não tenho nenhum problema com Klopp, ele treinou esta equipe e é fantástico. No banco, há uma linha muito tênue quando se ganha. Eles venceram a liga, o jogo limpo para o Liverpool, mas também não pode ficar arrogante por isso”.

Posteriormente, o alemão rebateu as ofensas dirigidas ao banco do Liverpool, e disse que o treinador londrino tem muito o que aprender. “Ele não deve fazer isso. Falar assim não está bem. Frank tem que aprender. Ele tem muito tempo para aprender, ele é um jovem treinador. Entretanto, ele tem que aprender. Durante um jogo, as palavras são usadas – não há problema algum. Todavia, no apito final, todas as coisas que ele disse… não somos arrogante,” encerrou o técnico alemão.

Chelsea não irá punir técnico por incidente

Segundo o jornal inglês The Times, o Chelsea não tomará ação contra Lampard por seu discurso contra o Liverpool quarta-feira (22).

A próxima partida dos Blues será pela última rodada da Premier League, contra o Wolverhampton, domingo (26), em Stamford Bridge. O time londrino busca conseguir uma vaga para a próxima Uefa Champions League e precisa de apenas um empate.

