Chelsea enfrenta Arsenal para se manter na briga pelo campeonato

Mais um clássico londrino nesta temporada 2017/2018 que desta vez será entre os vencedores de duas das competições mais importantes da Inglaterra. O atual campeão inglês, Chelsea, receberá o campeão da FA Cup, Arsenal, em Stamford Bridge em um duelo entre rivais válido pela Premier League. A partida acontecerá neste domingo (16/09) às 9:00 horas (horário de Brasília), terá a transmissão ao vivo pela ESPN Brasil e o twitter do @chelseabrasil acompanhará todos os lances da partida em tempo real.

Atual campeão, mas com dois títulos perdidos e a missão de brigar entre os primeiros no começo da competição

Os Blues têm o “fator casa” à seu favor nesta rodada. O adversário, entretanto, venceu seguidamente a FA Cup e a FA Community Shield e levantaram os troféus na frente do time azul. Apenas uma derrota e três vitórias consecutivas, o time do técnico Antonio Conte apresenta uma crescente na produção e no desempenho fora de campo. É o atual terceiro colocado no torneio, com nove pontos. A vitória fácil,contra o Qarabag pela UEFA Champions League (6-0) pode ser mais um trunfo no aspecto psicológico no atual elenco campeão.

Na última temporada da Premier League, o primeiro jogo aconteceu no Emirates Stadium e o Arsenal goleou o time azul por um placar de (3-0), partida que ficou marcada também como a mudança para o esquema tático vencedor (3-4-3), que encantou, venceu uma sequência de partidas e a liga. Já a partida em Stamford Bridge, uma vitória “maiúscula” do Chelsea por um placar de (3-1) e um gol incrível do camisa 10 Eden Hazard.

Dois títulos em cima do Chelsea e o dever de vencer na casa do rival

Com duas vitórias e duas derrotas na Premier League, o time do técnico Arsene Wenger precisa pontuar para se recuperar de um mau início na competição. Começou apresentando um forte poder de reação na vitória de virada contra o Leicester City (4-3), depois perdeu seguidamente fora de casa, para o Stoke City (1-0) e para o Liverpool (4-0). Se recuperou na última rodada com uma goleada para cima do time do Bournemounth (3-0).

O retrospecto é favorável para os Gunners no quesito: títulos. A FA Cup (2-1) em Wembley e a vitória nos pênaltis na FA Community Shield mudaram a perspectiva da temporada passada, ruim, por não ter ficado na classificação para a UEFA Champions League. No meio da semana, venceu a equipe do Colônia por (3-1) e vêm de duas vitórias consecutivas.

Prováveis Escalações

Chelsea (3-4-3): Thibaut Courtois; César Azpilcueta, David Luiz e Antonio Rüdiger; Victor Moses, N’Golo Kanté, Tiemoue Bakayoko e Marcos Alonso; Pedro, Eden Hazard e Álvaro Morata.

Arsenal (4-4-2): Peter Cech; Héctor Bellerín, Laurent Koscielny, Shkodran Mustafi e Nacho Monreal; Sead Kolasinac, Aaron Ramsey, Mesut Ozil e Granit Xhaka; Alexandre Lacazette e Alexis Sanches.

Entrevistas pré-jogo

Antonio Conte (Chelsea)

Antonio Conte analisou a partida do Arsenal no meio da semana e observou a “rodagem” que Wenger deu aos seus jogadores, disse que os gunners estarão descansados para a partida contra o Chelsea. Também citou a qualidade das equipes na Premier League.

“Eu assisti o jogo, Wenger girou muito seus jogadores e não estão cansados para a partida contra nós, isso não é uma vantagem”. “Arsenal é um dos seis ótimos times na Inglaterra e eu acredito que eles têm um elenco muito bom para lutar por algo importante. O título, com certeza”. “É uma grande partida quando você joga contra o Arsenal” “O mesmo contra o City, United, Liverpol, Spurs. Há seis times no topo e quando você joga é uma grande partida. Nós tempos que lugar e jogar contra um rival”.

Arsene Wenger (Arsenal)

O treinador do Arsenal minimizou o fator de jogar “fora de casa” para a partida que ocorrerá em Stamford Bridge. Arsene acredita que tudo se baseia na questão do quanto se quer vencer uma partida.

“No ano passado, até perdermos para o Everton, nós não tínhamos perdido em casa por um ano. Depois daquilo, nós perdemos contra o Manchester City, é verdade – isso nos deu um problema de confiança longe de casa”. “Mas eu não acredito realmente nisso. O campo tem 105 metros de altura e 68 de largura em qualquer lugar. Nunca na minha vida eu pude aceitar ou entender a diferença fora de casa”. “É apenas uma questão de quanto você quer vencer. É sobre futebol. É uma boa oportunidade de mostrar isto e nós temos a qualidade”.

Fique de Olho

Depois de ser especulado em outras equipes, o atacante chileno do Arsenal Alexis Sanchez, ficou por mais um período nos Gunners. É um nome que saiu do banco na última partida da Premier League e marcou um belo gol na UEFA Europa League. Na última temporada, Sanchez marcou 24 gols no campeonato inglês, uma peça importantíssima no ataque do Arsenal e que pode gerar problemas para a defesa azul.

Histórico Recente

Os últimos resultados na Premier League são muito favoráveis ao Chelsea, em 10 confrontos, o time de Stamford Bridge venceu sete partidas. As duas equipes empataram duas vezes. Já o Arsenal teve apenas uma vitória. Mas é importante destacar os dois títulos conquistados recentemente para os Gunners.

Curiosidades

Até a goleada no Emirates Stadium no ano passado, o Arsenal passava quatro anos sem vencer o Chelsea na Premier League;

Se o Arsenal vencer o Chelsea, passará o atual campeão na tabela;

Nos últimos dois confrontos, o Chelsea teve jogadores expulsos;

As duas equipes venceram competições expressivas no cenário inglês na última temporada;

Chelsea tem o meia Cesc Fàbregas (ex-Arsenal), já o rival tem o goleiro Peter Cech (ex-Chelsea).

