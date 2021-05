Uma noite para se esquecer do Chelsea Women

O Chelsea Women enfrentou o Barcelona na final da UEFA Women’s Champions League no domingo, 16. Havia muita ansiedade para o jogo, uma vez que a competição teria um campeão inédito. Entretanto, a partida passou longe do que se esperava e, a temporada que era um sonho de fadas para as Blues, se encerrou como um pesadelo.

O início avassalador do Barcelona

O primeiro baque para as inglesas veio logo aos 33 segundos de jogo, quando Fran Kirby chutou a bola em cima de Melanie Leupolz em tentativa frustrada de afastar o perigo e acabou dentro do gol de Ann-Katrin Berger.

A vida da camisa 8 não ficou mais fácil, já que aos 14 minutos fez um pênalti em cima de Jennifer Hermoso. Apesar da checagem do VAR e de muita discussão, a penalidade foi marcada e convertida por Alexia Purtellas.

Com 20 minutos de jogo, um apagão na zaga do Chelsea gerou o terceiro gol do Barcelona, feito por Aitana Bonmatí. Aos 36 minutos o que parecia difícil se tornou impossível, quando Caroline Hansen fez o quarto.

Uma segunda etapa sem emoções

Após o intervalo, as Blues voltaram melhor. Porém, ainda não era o suficiente para furar a defesa catalã. Apesar de algumas chances com Pernille Harder e Kirby, o placar se manteve inalterado.

Dessa forma, o Barcelona foi, pela primeira vez, campeão da Women’s Champions League. Além disso, o clube espanhol também se tornou o primeiro a vencer a competição tanto no masculino quanto no feminino.

