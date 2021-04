Tuchel confirma retorno de trio machucado para enfrentar o Porto

O Chelsea pega o Porto amanhã, pela UEFA Champions League, e Thomas Tuchel deu boas notícias à torcida azul na coletiva de hoje. O técnico confirmou o trio, que esteve ausente no último sábado, está apto para atuar nesta quarta-feira, na Espanha.

N’Golo Kanté, Tammy Abraham e Christian Pulisic integram o grupo que está à disposição de Tuchel para o duelo que abre a disputa pela vaga nas semifinais. Abraham luta contra uma lesão no tornozelo desde fevereiro e perdeu oito partidas. Por outro lado, Kanté se contundiu na pausa para a Data FIFA, mas já está recuperado e deve ficar no banco. A surpresa fica por conta de Pulisic.

O atacante deixou o jogo contra o West Brom no intervalo por uma lesão e o prognóstico era que ele perdesse algumas semanas. Entretanto, Tuchel explicou o que houve e confirmou estadunidense no grupo.

“Eles estão em forma e estarão no elenco, então esta é uma boa notícia. Pulisic saiu antes que o ferimento acontecesse. Ele disse no intervalo que sentiu que se continuasse seria uma lesão mais grave, então tivemos que retirá-lo. Tammy Abraham está na equipe e Kanté acabou de fazer o último teste e vai ficar no banco. Ele se sente muito confortável e confortável o suficiente para estar no banco.”

Dessa forma, o treinador terá todos os jogadores do elenco à disposição para o jogo contra o Porto. É a primeira vez que isso acontece desde que ele chegou a Londres, no fim de janeiro. Ele festejou o fato de ter todo o elenco disponível.

“Estou super feliz porque hoje é a primeira vez que todo mundo volta a treinar então é isso que você quer. Teremos que tomar algumas decisões importantes e tenho a sensação de que estamos absolutamente prontos para o jogo de amanhã.”

Tuchel desta Giroud em Sevilla

Ponto que também chama a atenção para este jogo é o retorno de Olivier Giroud ao Ramón Sánchez Pizjuán. Em dezembro, Giroud marcou um ‘poker’ contra o Sevilla, pela Champions. Quatro gols na vitória de 4-0 que deu ao Chelsea a liderança e a tranquilidade para classificar no grupo E.

Tuchel comentou que a confiança do centroavante francês pode ser um diferencial para fazer com que os Blues joguem bem no estádio.

“Ele está faz parte do nosso plantel e está absolutamente animado para voltar ao Sevilla e jogar lá. Isso lhe dá uma boa sensação. Ele tem sido muito forte para nós na Champions League e tem história contra o Sevilla, marcando muitos gols nesta campanha.”

Giroud é o artilheiro do Chelsea na Champions League com seis gols marcados, em cinco partidas. Além dos quatro anotados contra o Sevilla, ele também balançou as redes do Rennes e fez um gol antológico de bicicleta contra o Atlético de Madrid.

