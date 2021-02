Tuchel explica ausência de Tammy Abraham contra o United

Um detalhe chamou a atenção de parte da imprensa no empate sem gols entre Chelsea e Manchester United. Artilheiro máximo dos Blues na temporada anterior, Tammy Abraham não foi nem relacionado para o duelo deste domingo.

O atacante está livre de lesões, mas não vem tendo muitos minutos desde que Thomas Tuchel chegou ao Stamford Bridge. Desde que o alemão assumiu a equipe, Abraham recebeu apenas 45 minutos em um jogo de Premier League.

Questionado sobre o fato após um desempenho ofensivo pouco inspirado contra o United, Tuchel disse que não há crise e que Abraham vai ter que lutar pelo seu espaço.

“Tratava-se de avaliar todas as alternativas que tínhamos. Optamos pelo Giroud para começar, com o Timo Werner no banco. Tínhamos Kai Havertz, que também pode jogar como número nove. As coisas estão um pouco difíceis para ele, não tão fáceis como deveriam, não é culpa dele e ele vai ter todo o nosso apoio, é só uma decisão.”

Abraham tem bons números, pouco tempo

Abraham é o grande goleador do Chelsea na Premier League, com seis gols marcados. Na FA Cup, ele também lidera no quesito artilharia com quatro tentos anotados. Mas, mesmo com os números a favor dele, Giroud e Werner têm mais oportunidades com o novo treinador.

Tuchel disse que o atacante precisa manter a constância e seguir fazendo o bom trabalho que vem fazendo para conquistar espaço no time.

“Ele tem que fazer o que faz, treinar bem, estar de bom humor e aceitar que é um atacante do Chelsea. Então é a mais alta competição. É nisso que você se apega e esses momentos chegam. Não há outra resposta. Ele precisa estar lá amanhã para lutar por seu lugar. Tenho certeza que ele vai fazer isso. Nós temos um time forte. Temos apenas o Thiago Silva machucado. Isso significa que você tem que tomar decisões difíceis. Você só pode nomear 18 jogadores. Também foi uma decisão difícil para o Billy Gilmour, porque ele jogou muito bem na Copa e tem sido muito forte nos treinos.” – finalizou.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp