Timo Werner impressiona companheiros de equipe

A chegada de dois novos jogadores, Timo Werner e Hakim Ziyech, vem gerando muitas expectativas para a próxima temporada.

O alemão chegou junto ao RB Leipizig pelo valor de 53 milhões de euros (R$ 311 milhões na cotação da época). Especialista em marcar gols, os Blues viram a oportunidade de reforçar seu setor ofensivo, tão criticado em tempos passados. Nesse sentido, Werner chega a Stamford Bridge com a esperança de continuar com a boa forma que atuava pelo time alemão. Ele vem treinando em Cobham com a equipe desde julho.

O jovem de 24 anos vem impressionando companheiros de equipe e comissão técnica de acordo com a boa performance que exerce nos treinos. O colega de clube e também de seleção alemã, Toni Rudiger, rasgou elogios e citou as qualidades ofensivas dele.

“Ele é uma grande ameaça para os defensores. Em termos de ataque na linha defensiva, ele é semelhante a Jamie Vardy. Ele tem muita velocidade e se os zagueiros erram e perdem a bola, ele vai.”

O jovem Christian Pulisic também não poupou elogios. De acordo com o norte-americano, Werner pode melhorar ainda mais o setor ofensivo.

“Ele é um jogador muito perigoso. Acho que ele tem algumas qualidades igualmente às minhas e de alguns dos atacantes que temos. Ele é obviamente muito rápido e muito bom na frente do gol. Ele parece um cara humilde. Ele quer entrar e trabalhar,” conta o atleta.

Elogios também do treinador

Sob o mesmo ponto de vista, Frank Lampard se diz contente de contar com um jogador desse nível.

“Ele tem um talento enorme. Ele teve uma temporada fantástica este ano, mas antes também. Estou muito animado por tê-lo jogando pelo Chelsea. O talento que eu acho que Timo tem junto com a ética de trabalho, sua personalidade e humildade realmente brilharam para mim quando falei com ele, então estou muito animado por tê-lo em todos os sentidos,” completa o manager.

Números na carreira

Com seus 24 anos e muito para evoluir, Timo é um camisa 9 que se movimenta constantemente durante o jogo. Na temporada 2019/20 pelo RB Leipizig, disputou 45 partidas, balançando a rede em 34 oportunidades e contabilizando 13 assistências. Foi o vice artilheiro da liga alemã, atrás de Robert Lewandowski.

Na carreira, disputou 324 partidas, anotando 167 gols e distribuindo 63 assistências. Por fim, pela seleção alemã, foram 29 jogos e 11 gols anotados.

