Thiago Silva indicado ao prêmio de Jogador do Mês na Premier League

Três jogos, três clean sheets e uma sequência de jogos sem derrotas. Todos os fatores que corroboram a indicação de Thiago Silva ao prêmio de Jogador do Mês de Outubro na Premier League. Primeiramente, o zagueiro compõe a linha defensiva do Chelsea com Kurt Zouma e, nos últimos cinco jogos do calendário, o time não sofreu gols. Em suma, três jogos da Premier League e dois da UEFA Champions League sem gols do adversário.

No mês de outubro, além de Burnley e Manchester United, Thiago Silva participou do clean sheet contra o Crystal Palace. Vitória do Chelsea por 4 a 0, no dia 3 de outubro, em Stamford Bridge. Além disso, o Thiago Silva e plantel londrino somaram oito dos 12 pontos possíveis em outubro na competição nacional.

Veja também: Thiago Silva elogia Rennes e início do Chelsea na UEFA Champions League.

Os indicados

Thiago Silva (Chelsea), Che Adams (Southampton), Conor Coady (Wolves), Pablo Fornals (West Ham), Jack Grealish (Aston Villa), Harry Kane (Tottenham), Kyle Walker (Man City) e Son Heung-Min (Tottenham).

Por fim, o vencedor será divulgado na sexta-feira (13) e a votação será encerrada no próximo dia 9 de novembro. Quer votar no atleta do Chelsea como Jogador do Mês de Outubro? Clique aqui.

—

Além disso, o Chelsea Brasil está muito próximo de ser reconhecido novamente como Torcida Oficial dos Blues. Por isso, clique no banner abaixo e nos ajude.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp