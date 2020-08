Telegraph: Oito atletas cumprem isolamento após férias

Além do pouco tempo de folga e da pré-temporada, Frank Lampard ganhou outra dor de cabeça. Pelo menos oito jogadores dos Blues testaram positivo para covid-19. Parte desse grupo passou as férias juntos, em Mykonos, Grécia. De acordo com o Telegraph pelo menos seis jogadores testaram positivo. Outros dois cumprem isolamento porque tiveram contato direto com os infectados.

O jornal não informou quem são os positivados. Por outro lado, o Chelsea não quis comentar a matéria do Telegraph. No site oficial do clube também não há nenhuma nota sobre os contaminados. Todavia, sabe-se que Tammy Abraham, Mason Mount, Christian Pulisic e Fikayo Tomori viajaram juntos à Grécia.

Outro que também esteve no país foi Ross Barkley. Jorginho, Emerson Palmieri e Michy Batshuayi também cumprem isolamento. O belga viajou à Cannes, na França. Já os ítalos-brasileiros aproveitaram a folga na Itália. Segundo o Telegraph, antes do recesso o Chelsea instruiu os atletas sobre quais locais seriam os indicados para férias. Mykonos foi um dos aprovados. Proibidos de ir a Cobham, os oito jogadores iniciaram a preparação em suas casas.

Abraham e Mount não devem ser cortados da Seleção

No começo da semana Gareth Southgate convocou a Seleção Inglesa que disputará a Liga das Nações no início de setembro. Entre os atletas chamados estão Abraham e Mount. Contudo, segundo jornais do país, a dupla não deve ser cortada.

De acordo com Liam Twomey, jornalista do Athletic, Southgate estava ciente da situação dos jogadores no momento da convocação. “Os requisitos de isolamento não devem afetar a disponibilidade de Abraham e Mount na seleção, fontes disseram ao Athletic. Southgate estava ciente da situação no Chelsea quando selecionou seu elenco no começo da semana”, afirma Twomey.

Pré-temporada já começou

O Chelsea está em pré-temporada desde a última segunda-feira (24). Além dos atletas que estiveram emprestados na última temporada, Lampard trabalhou com alguns titulares e reservas do último ano. No começo de agosto a preocupação com a covid-19 já pairava em Londres.

O próprio Telegraph já havia noticiado que os Blues não viajariam aos Estados Unidos. Uma turnê estava agendada para esse mês, contudo o receio de contaminação no elenco fez o clube recuar. Contudo, nenhum dos oito atletas citados no começo do texto marcou presença em Cobham. A ausência agora se justifica com a reportagem do Telegraph. Pulisic, além de ficar em isolamento, segue em recuperação da lesão sofrida na final da FA Cup.

Amistoso fora de casa no final de semana

Ao passo que não contará com as peças já mencionadas, Lampard tem novidades para o amistoso contra o Brighton Hove & Albion, neste sábado (29). A partida acontecerá no Amex Stadium, casa dos Seagulls. O jogo terá a presença de 2.500 torcedores do Brighton, com autorização do governo.

Ele poderá utilizar Hakim Ziyech e Timo Werner, primeiros reforços da temporada. Além deles, Cesar Azpilicueta está recuperado de lesão. A equipe de Lampard treina em Cobham. Os amistosos seguintes podem acontecer no Stamford Bridge. Contudo. Ainda não é possível saber se com portões fechados.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp