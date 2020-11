Site elege atletas do Chelsea na seleção da 7ª rodada da Premier League

O SofaScore publicou nesta terça-feira (3) a seleção da 7ª rodada da Premier League. Vale relembrar que o Chelsea venceu o Burnley, fora de casa, por 3 a 0, no compromisso da rodada 7. Por isso, a equipe londrina teve três escolhas entre os atletas destacados pelo SofaScore. Primeiramente, dois defensores foram apontados: Thiago Silva e Kurt Zouma. Por fim, Hakim Ziyech, dono de um gol e uma assistência, foi eleito para a parte frontal da equipe.

Assim sendo, iniciamos a lista de destaques com o goleiro e os defensores do selecionado. Aaron Ramsdale – Sheffield United – 7.9. Thiago Silva – Chelsea – 8, Conor Coady – Wolverhampton – 8 e Kurt Zouma – Chelsea 7.7;

Posteriormente, os alas ou meio-campistas. Quatro atletas foram escolhidos para a equipe. Jack Grealish – Aston Villa – 8.6, James Ward-Prowse – Southampton – 9, Youri Tielemans – Leicester City – 8.3 e Nelson Semedo – Wolverhampton – 8.2

Por fim, os atacantes do time. Jamie Vardy – Leicester City – 8.1, Callum Wilson – Newcastle United – 8.7 e Hakim Ziyech – Chelsea – 8.1.

Os Blues na Equipe da semana do SofaScore

(Brighton 1×3 Chelsea) Jorginho 8, Zouma 7.7 e Reece James 8.5.

Nenhum atleta escolhido.

(West Bromwich 3×3 Chelsea) Mason Mount 8.4.

(Chelsea 4×0 Crystal Palace) Jorginho 8.5, Chilwell 8.9 e Zouma 8.2.

(Chelsea 3-3 Southampton) Timo Werner 8.9.

(Manchester United 0x0 Chelsea) Edouard Mendy 7.9 e Thiago Silva 7.7.

WhoScored também destacou atletas do time londrino

O WhoScored, portal esportivo de estatísticas e avaliações, publicou a seleção do mês da Premier League. O Chelsea marcou presença com três integrantes no selecionado do mês de outubro e todos os atletas são defensores. Por isso, Kurt Zouma, Thiago Silva e Ben Chilwell foram destacados no plantel do site esportivo. Além disso, a equipe londrina não sofreu gols nos últimos quatro compromissos da temporada 2020/21.

Por isso, esses foram os defensores – e o goleiro – escolhidos pelo site. Karl Darlow (Newcastle) – 7.50, Nelson Semedo (Wolves) – 7.48, Kurt Zouma (Chelsea) – 7.68, Thiago Silva (Chelsea) – 7.52 e Ben Chilwell (Chelsea) – 7.73.

Por fim, confira toda a seleção do WhoScored na publicação feita pelo Chelsea Brasil.

