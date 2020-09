Reece James fora da seleção Sub-21 da Inglaterra

O lateral-direito Reece James não participará dos jogos da seleção da Inglaterra no Campeonato Europeu Sub21. O atleta tinha sido convocado para os embates contra Kosovo e Áustria, mas o Chelsea FC confirmou a dispensa do atleta. Além de James, outros três atletas do Chelsea foram chamados para os compromissos do selecionado nacional. Callum Hudson-Odoi, Conor Gallagher e Marc Guehi (que está em empréstimo ao Swansea) permanecem no time comandado por Aidy Boothroyd. Entretanto, o defensor não seguirá com a equipe nacional.

Além de Reece James, Ebere Eze, atleta do Crystal Palace, também foi dispensado na seleção de base da Inglaterra. Por isso, Tariq Lamptey – com passagem pelo Chelsea e, desde janeiro, no Brighton – foi convocado para integrar o plantel. É a primeira convocação de Tariq para o plantel Sub21.

O primeiro duelo da seleção inglesa será contra o Kosovo, no dia 4 de setembro, às 14h. Por outro lado, o duelo contra a seleção austríaca está agendado para o dia 8 de setembro, às 15h30. A Inglaterra é integrante do Grupo C, ao lado de Áustria, Kosovo, Albânia, Andorra e Turquia.

Ainda sobre o Campeonato Europeu de base, o goleiro Karlo Ziger também atuará pela seleção nacional. Desta forma, o arqueiro foi convocado para três jogos da Croácia, diante da Grécia, República Checa e San Marino. Os duelos estão previstos para serem realizados entre os dias 2 e 8 de setembro.

O elenco do “Young Lions”

Goleiros: Brandon Austin (Tottenham), Josef Bursik (Doncaster Rovers), Aaron Ramsdale (Sheffield United)

Defensores: Max Aarons (Norwich), Ben Godfrey (Norwich), Marc Guehi (Chelsea), Tariq Lamptey (Brighton & Hove Albion), James Justin (Leicester), Lloyd Kelly (Bournemouth), Jonathan Panzo (Monaco), Bukayo Saka (Arsenal), Ryan Sessegnon (Tottenham)

Meio-campistas: Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Todd Cantwell (Norwich), Josh Dasilva (Brentford), Tom Davies (Everton), Conor Gallagher (Chelsea), Oliver Skipp (Norwich)

Atacantes: Ebere Eze (Queens Park Rangers), Rhian Brewster (Liverpool), Callum Hudson-Odoi (Chelsea), Reiss Nelson (Arsenal), Eddie Nketiah (Arsenal)

