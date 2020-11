Goal: Atletas do Chelsea na lista das 50 melhores jogadoras de 2019/20

O Goal.com divulgou nesta terça-feira (10) as listas do Goal 50, rankings do portal esportivo para melhores atletas da temporada 2019/20. O Chelsea Women contou com a nomeação de várias atletas na lista de destaques. Mais precisamente, cinco atletas foram indicadas pelo site esportivo. Você pode conferir as duas listas do Goal.com para a temporada 2019/20 – as equipes masculina e feminina.

17. Ji So-Yun

Segundo o portal, “o nível de desempenho de Ji So-Yun é tão consistentemente alto que quase a torna subestimada. Afinal, é algo que a Women’s Super League se acostumou desde que ela retornou em 2014”, iniciou o Goal.com. Além disso, o site afirmou que Ji “é uma das atletas mais divertidas de assistir em campo. E ela ganhou tudo o que poderia ganhar na Inglaterra”, concluiu o informativo.

15. Bethany England

“Depois de anos difíceis tentando se adaptar na divisão, a atleta de 26 anos iniciou a campanha com uma um golaço. Um chute de 30 jardas em Stamford Bridge, quando o Chelsea venceu o Tottenham por 1 a 0. Depois disso, ela mostrou sua habilidade para marcar todos os tipos de gols. […] Ela certamente conquistou o direito de ser descrita como uma atleta de grandes jogos”, afirmou o portal.

14. Guro Reiten

“Quando a WSL começou, ficou claro o porquê [da Emma Hayes ter mencionado a atleta como uma das jogadoras mais criativas do mundo]. A atleta acumulou oito assistências e cinco gols em 15 jogos. A ágil norueguesa ajudou o Chelsea na conquista da Continental Cup. Com o seu olho para os passes e a capacidade de produzir o espetacular, se tornou uma atleta fundamental para a máquina de vitórias de Emma Hayes.

11. Sam Kerr

“Depois de ajudar o Chicago Red Stars na final da NWSL, Sam Kerr ganhou a sua terceira chuteira de ouro nos Estados Unidos. A atleta de 27 anos assumiu um papel diferente na Inglaterra, buscando combinações e aproximação, mais do que nunca, com as colegas de equipe. Apesar de ser uma temida artilheira, ela é totalmente subestimada pela forma como a sua movimentação cria espaço e oportunidades para as outras atletas.”

1. Pernille Harder

No final da temporada passada, tudo o que Pernille Harder tocou virou ouro. A dinamarquesa marcou 27 gols em 21 jogos no campeonato alemão pelo Wolfsburg. Além disso, foram nove gols em sete partidas na Liga dos Campeões e acrescente mais dois tentos marcados na Copa da Alemanha. Assim sendo, Harder conquistou o double na Alemanha e ficou com o vice-campeonato europeu com o Wolfsburg. Por fim, some as oito assistências concedidas pela capitã da seleção da Dinamarca em seu antigo clube.

Posteriormente, Pernille Harder foi anunciada pelo Chelsea por valores que a tornaram a atleta com a negociação mais cara de todos os tempos. Eleita a melhor atleta da temporada europeia, ela quer continuar com os recordes e com os bons índices na equipe de Londres”, concluiu o site Goal.com.

