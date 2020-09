Perspectivas para o Chelsea na temporada dos portões fechados

Muito já se disse – e, com certeza, muito ainda será dito – sobre a diferença que faz para um jogador de futebol disputar uma partida sem público. É claro que, como bem lembrou o psicólogo Bruno Vieira numa recente matéria de Luiz Felipe Castro para a revista Veja, a vantagem de jogar em casa vai além da influência que a torcida pode ter e passa também por fatores como a iluminação, a qualidade e a temperatura do gramado, bem como a não necessidade de encarar uma “viagem desgastante” antes do jogo.

Por outro lado, não há como negar o quanto a energia que vem da arquibancada serve de estímulo para um jogador, e esse é um dos principais motivos pelo qual uma equipe tende a se sair melhor jogando em seus domínios. Assim, a tendência é que nos próximos meses vejamos uma importância menor do fator casa, o que certamente já fez com que os fãs que acompanham prognósticos e palpites de futebol tenham percebido como alguns times vêm se impondo menos em seus jogos como mandantes desde a retomada dos campeonatos ao redor do mundo.

Por outro lado, vem sendo igualmente interessante constatar como algumas equipes não só parecem não ter sido tão afetadas como até mesmo parecem ter se beneficiado dessa nova realidade. Talvez esse seja o caso principalmente daquelas que estavam em má fase antes da paralisação do futebol. Afinal, em determinadas circunstâncias, jogar próximo aos seus torcedores nem sempre é uma vantagem para um atleta, e o tal “12º jogador” às vezes mais atrapalha do que ajuda o seu clube do coração.

Assim, a partir de setembro, quando terá início a edição 2020/21 da Premier League, será possível ter uma noção muito melhor a respeito de quais equipes inglesas estão em melhores condições para tirar proveito de jogos em estádios vazios. Mas, a julgar pelas nove últimas rodadas da Premier League passada – todas elas disputadas já com portões fechados –, é provável que o Chelsea venha a estar entre aquelas que melhor se adaptarão à ausência dos seus torcedores.

Isso porque, embora os Blues tenham terminado a última Premier League numa honrosa 4ª colocação, não há como negar que o rendimento da equipe no Stamford Bridge poderia ter sido bem melhor: o Chelsea foi apenas o sexto melhor mandante da competição, tendo conquistado 36 pontos nos seus 19 jogos em casa – 11 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Isso representa um aproveitamento de aproximadamente 63%.

O detalhe é que, após a retomada da Premier League, a equipe teve 100% de aproveitamento nos quatro jogos que fez num Stamford Bridge vazio. É verdade que duas dessas partidas foram contra adversários que terminaram na zona de rebaixamento – o Watford e o Norwich City –, mas a primeira delas foi uma vitória por 2 x 1 sobre um Manchester City ainda lutando pelo título.

Aliás, foi essa vitória dos Blues que garantiu a conquista antecipada do Liverpool.

Nada do que foi escrito aqui deve ser entendido como uma forma de diminuir a importância de Stamford Bridge na história do clube. Tal importância já foi discutida numa série de vídeos do Chelsea Brasil.

No entanto, é cada vez mais forte a percepção de que a atual casa dos Blues, com capacidade para pouco mais de 40 mil pessoas, não está à altura de um clube que quer ser um dos maiores da Europa. Assim, resta torcer para que, num futuro não tão distante, seja retomado o projeto do tão sonhado estádio novo do Chelsea.

