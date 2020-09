Pernille Harder indicada ao prêmio de Atleta do Ano da UEFA

Lucy Bronze, Pernille Harder e Wendie Renard são as três indicadas para o prêmio UEFA Atleta do Ano na temporada 2019/20. Destaque para Pernille Harder, atleta do Chelsea na temporada 2020/21, que foi indicada pelo desempenho no Wolfsburg (Alemanha) na temporada 2019/20. A dinamarquesa disputa o prêmio com Lucy Bronze, vencedora da premiação na temporada 2018/19, e Wendie Rennard, defensora que atuou em nove finais de 11 edições da UWCL.

Assim sendo, a cerimônia de entrega da premiação será feita em Nyon, na Suíça, no dia 1º de Outubro. Além da premiação para a melhor atleta, o melhor atleta do ano e os melhores técnicos serão confirmados na celebração. Por outro lado, o prêmio de melhor jogador da UEFA Europa League será entregue no dia seguinte.

Pernille Harder

A atual futebolista do Chelsea venceu a premiação na temporada 2017/18. Harder ajudou o Wolfsburg na campanha que culminou na decisão da UWCL. Além disso, Pernille fez nove gols na campanha de 2019/20. Ou seja, quatro dos nove tentos foram marcados no duelo contra o Glasgow City (Escócia). Por fim, Pernille é a capitã da seleção da Dinamarca e marcou seu primeiro gol com a camisa do Chelsea, contra o Bristol City, na Women’s Super League 2020/21.

Lucy Bronze

A vencedora do prêmio em 2018/19 assegurou sua terceira indicação consecutiva para a premiação da UEFA. Bronze conquistou o título da UWCL com o Lyon e, para o ano de 2020, oficializou seu retorno ao Manchester City. A equipe de Manchester projetou Lucy para o futebol europeu e, em 2017, a transferência do City para o Lyon foi concretizada.

Wendie Renard

Como mencionado, Renard participou de nove das 11 finais da UWCL. Foram sete títulos foram conquistados pela atleta, junto ao Olympique Lyonnais Féminin. Em outras palavras, cinco edições conquistadas de forma consecutiva. A capitão do Lyon marcou cinco gols na campanha vitoriosa da temporada passada. Incluindo o gol no clássico contra o Paris Saint-Germain

O Top-10 – 4º ao 10º colocado – de 2019/20

4 Vivianne Miedema (Arsenal) – 26 votos

5 Delphine Cascarino (Lyon) – 24 votos

6 Eugénie Le Sommer (Lyon) – 13 votos

7 Ada Hegerberg (Lyon) – 11 votos

= Amel Majri (Lyon) – 11 votos

9 Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain) – 8 votos

10 Dzsenifer Marozsán (Lyon) – 7 votos

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp