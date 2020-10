Pernille Harder eleita a melhor atleta pela UEFA na temporada 2019/20

Atleta do Chelsea na temporada 2020/21, Pernille Harder foi eleita a melhor atleta pela UEFA na temporada 2019/20. A futebolista, que atuou no Wolfsburg (Alemanha) anteriormente, também recebeu o prêmio de atacante da temporada da UWCL (Champions League Feminina). É a segunda vez que Harder recebe a premiação de melhor atleta da UEFA. Anteriormente, a dinamarquesa foi premiada em 2017/18.

Na temporada passada, Pernille Harder ajudou o Wolfsburg na trajetória até a final da UWCL. Entretanto, a equipe alemã foi superada na final pelo Lyon, por 3 a 1, no mês de agosto. Na competição europeia de 2019/20, Harder balançou as redes em nove oportunidades. Quatro gols foram marcados somente contra o Glasgow City e ela concedeu duas assistências no jogo mencionado.

Além disso, Pernille venceu a quarta edição da Bundesliga com o Wolfsburg e encerrou a competição alemã com 27 gols. Marca superior aos índices da competição desde o ano de 2010.

“Estou muito honrada por receber essa premiação. É um dos maiores prêmios que você pode conquistar individualmente. Portanto, estou muito feliz e muito orgulhosa. Isso mostra que todo o trabalho que eu fiz e todo o sacrifício valeu a pena”, disse Pernille Harder.

Por fim, a capitã dinamarquesa recebeu a premiação da UEFA por um júri composto pelos técnicos dos oito clubes que compuseram a reta final da Champions League feminina e 20 jornalistas especializados no desporto. Por outro lado, Harder se transferiu do Wolfsburg para o Chelsea, na atual temporada, em contrato de três anos.

