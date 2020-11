Pausa internacional: Ziyech marca dois e Hudson-Odoi converte pênalti

Em dia de jogos e partidas da pausa internacional, Hakim Ziyech participou de dois gols e uma assistência na vitória do Marrocos contra a República Centro-Africana. O placar final do embate ficou em 4 a 1 com os outros gols marcados por Hakimi e Aboukhlal para a equipe marroquina. Por outro lado, Louis Mafouta descontou no marcador.

O atleta do Chelsea marcou o primeiro gol no minuto 31, convertendo penalidade máxima. Posteriormente, o marroquino balançou as redes no minuto 33. Ou seja, dois gols em três minutos para Hakim Ziyech.

Assim sendo, o Marrocos assumiu a liderança do Grupo E na fase de qualificação da Copa Africana de Nações. Após três jogos, a seleção marroquina soma sete pontos, duas vitórias e um empate na competição. Além disso, sete gols foram marcados pelo Marrocos e apenas um gol sofrido. Por outro lado, Mauritânia tem cinco pontos, República Centro-Africana tem três pontos e Burundi tem apenas um ponto conquistado no Grupo E.

Inglaterra Sub-21

Callum Hudson-Odoi e Conor Gallagher participaram da vitória da Inglaterra Sub-21 em novo duelo da fase de qualificação para o Campeonato Europeu de base. A primeira colocação da chave foi consolidada após o triunfo contra Andorra por 3 a 1, no Molineux. Os gols do embate foram marcados por Curtis Jones, Ben Wilmot e Callum Hudson-Odoi. Por outro lado, Christian Garcia descontou para Andorra.

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Hudson-Odoi vs Andorra U21: ⚽️01 gol

🎯01 assistência

🔹3/3 dribles completados

🔹04 passes chave

🔹01 grande chance criada

🔹5/7 duelos vencidos

🔹2/3 bolas longas concluídas

🌟MOTM (nota 8,5 @SofaScoreBR) Cria de Cobham 💎 pic.twitter.com/TuCS97DTIv — Chelsea Brasil (@chelsbrasil) November 13, 2020

Por fim, o próximo duelo da seleção inglesa de base será contra os albaneses. O jogo está previsto para terça-feira (17), às 16h25 (horário de Brasília), no Molineux. Assim sendo, a classificação do Grupo C está com a seguinte disposição: Inglaterra 25, Áustria 15, Albânia 14, Turquia 10, Kosovo 9 e Andorra 5.

