OFICIAL: Chelsea anuncia novo uniforme e patrocinador master

O site oficial do Chelsea anunciou nesta quarta-feira (1/7) o uniforme para a temporada 20/21. Portanto, o novo primeiro kit será usado pela primeira vez contra o West Ham, fora de casa, em partida válida pela 32ª rodada da Premier League.

Além disso, o clube ainda aproveitou para anunciar o novo patrocinador master que substituirá a Yokohama. Assim, o novo parceiro da vez é a empresa britânica de telecomunicações Three e o contrato tem validade por três temporadas.

O uniforme

O anúncio veio em conjunto com a história do novo uniforme em formato de vídeo narrado por Ruud Gullit. O manto azul anunciado é inspirado na associação do oeste de Londres com os alfaiates e suas habilidades manuais. Assim, tanto a camisa quanto o calção têm padrões costurados por toda a sua extensão. Além disso, uma tira lateral com os dizeres ‘Pride of London’ (orgulho de Londres) completa o visual.

A camisa de anfitrião será acompanhada pelos tradicionais shorts também azuis e por meias brancas. Os fãs poderão adquirir a nova peça diretamente pelo site oficial a partir da segunda semana de julho.

Aprovado pelos jogadores

O artilheiro Tammy Abraham foi um dos que aprovou a novidade. “Este uniforme é realmente inteligente. Você pode enxergar a história por trás dele e todos os detalhes lembram os de um ótimo uniforme. Eu acho que certamente seremos o time melhor vestido na próxima temporada”, afirma o jovem.

O time feminino também foi contemplado e a atacante Fran Kirby contou que está “muito animada para usar o uniforme quando voltarem a entrar em campo”. O Chelsea Ladies entrará em campo como campeão da liga na próxima temporada.

