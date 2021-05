O jogo mais importante da história do Chelsea Women

No domingo, dia 16, o Chelsea Women joga a primeira final de UEFA Women’s Champions League em sua história. Após dois títulos (Women’s Super League e Conti Cup), o time de Emma Hayes pode finalizar a temporada com um terceiro e inédito.

Entretanto, as inglesas não terão vida fácil, uma vez que o adversário é o Barcelona, que possui apenas uma derrota em 2020-2021. Diante desse jogão, o Chelsea Brasil trás a prévia do que é a maior partida da história das Blues. A ESPN Brasil transmite o duelo a partir das 16 horas (horário de Brasília).

Como chega o Chelsea?

Como já foi dito, a equipe londrina carrega dois troféus para a final, inclusive batendo alguns recordes na liga. Além disso, a jornada até a final não foi nada fácil e eliminaram grandes times, como Bayern de Munique e Wolfsburg.

Com exceção de Maren Mjelde, lesionada desde março, o elenco não conta com demais desfalques e vem com força total para a decisão. A lista completa das jogadoras que viajaram para a final está no site oficial do clube.

Algumas posições ainda são incógnitas nas Blues, podendo Emma Hayes optar por um time mais ofensivo ou um mais defensivo. A principal dúvida fica com Jonna Andersson, lateral-esquerda que até então era titular, mas perdeu espaço na reta final da temporada.

Como chega o Barcelona?

Da mesma forma que o Chelsea, as catalãs venceram a liga nacional, porém com uma dominância maior que a das inglesas e, até então, 100% de vitórias na competição.

O Barcelona possui como desfalque a zagueira Andrea Pereira, suspensa, além de Asisat Oshoala, que é dúvida por lesão.

Com um poderoso ataque e uma sólida defesa, presando sempre por posse de bola e pressionando os adversários, o time espanhol promete ser um oponente extremamente complicado para o Chelsea.

Prováveis escalações

Chelsea: Berger; Carter, Bright, Eriksson, Charles; Ingle, Leupolz, Ji; Kirby, Harder, Kerr – Emma Hayes

Barcelona: Paños; Torrejón, Mapi, Patri, Leila; Kheira, Alexia, Aitana; Hansen, Hermoso, Martens – Lluís Cortés

Ficha técnica

Evento: Chelsea vs Barcelona

Competição: UEFA Women’s Champions League

Local: Gamla Ullevi – Gotemburgo/Suécia

Data: 16/05/2021

Horário: 16:00 (Brasília)

Transmissão: ESPN Brasil

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp