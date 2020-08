Löw convoca Rudiger e Werner para Liga das Nações

Mais dois jogadores do Chelsea estarão nos jogos da Liga das Nações, em setembro. Joachim Löw convocou a Alemanha com Antonio Rudiger e Timo Werner. As partidas serão contra a Espanha (em casa) e Suíça (fora), nos dias 3 e 6, respectivamente. Kai Havertz, que está em negociação com os Blues, também foi chamado por Low.

Anteriormente, Ethan Ampadu (País de Gales), Andreas Christensen (Dinamarca), Mason Mount e Tammy Abraham (Inglaterra) já haviam sido convocados por seus treinadores. Ademais, a dupla inglesa pode enfrentar o zagueiro dinamarquês, pois estão no mesmo grupo.

Quarteto azul é convocado para Inglaterra Sub-21

Nas divisões de base, mais quatro jogadores do Chelsea atuarão pela Inglaterra. Reece James, Callum Hudson-Odoi, Conor Gallagher e Marc Guehi foram chamados por Aidy Boothroyd. Os jogos serão contra Kosovo e Áustria, na eliminatória do campeonato europeu sub-21. Por fim, as partidas serão fora de casa, nos dias 4 e 8 de setembro.

O calendário das competições internacionais interrompe a pré-temporada dos Blues. A equipe principal retomou os trabalhos na última segunda-feira (24), em Cobham. A Premier League começa no dia 12 de setembro. Por fim, a estreia azul será no dia 14, fora de casa contra o Brighton Hove & Albion.

