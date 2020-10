Liga das Nações: Werner e Havertz marcam, mas Alemanha empata

O jogo entre Alemanha e Suíça foi cheio de gols e emoções ao torcedor do Chelsea. Os atletas do clube londrino acumularam participações em todos os gols germânicos do embate da Liga das Nações. O jogo teve o placar final de 3 a 3 e o duelo foi realizado na cidade de Colônia. Primeiramente, Timo Werner fez o gol de abertura do placar para a Alemanha. Posteriormente, Kai Havertz fez o segundo e Gnabry, com assistência de Werner, fez o terceiro gol da equipe da casa.

Em contrapartida, o resultado poderia ter tido ainda mais participações dos futebolistas de Stamford Bridge. Timo Werner desperdiçou boa chance na etapa inicial, de frente com o arqueiro suíço. Por outro lado, Havertz acertou a trave em uma das finalizações do jovem futebolista.

Com o resultado, a Alemanha desperdiça a oportunidade de assumir a primeira colocação do Grupo 4 da Liga A. Além disso, os alemães observam a aproximação da Ucrânia na chave. Afinal, os ucranianos venceram a Espanha, por 1 a 0, no último duelo do Grupo 4.

Por fim, os próximos jogos de Alemanha e Suíça estão agendados para o dia 14 de novembro. Primeiramente, a Alemanha recebe a Ucrânia, às 16h45 (horário de Brasília). No mesmo dia e horário, Suíça e Espanha medem forças em duelo que terá os suíços como mandantes do compromisso.

No mesmo grupo…

Kepa Arrizabalaga foi relacionado, mas não entrou em campo na derrota da Espanha frente a Ucrânia por 1 a 0. David De Gea, goleiro do Manchester United, foi o defensor da meta espanhola em Kiev. Além disso, o revés dos ibéricos embolou ainda mais a chave na Liga das Nações. A diferença do primeiro para o terceiro colocado do Grupo 4 é de apenas um ponto. Por outro lado, a Suíça ainda busca a primeira vitória na competição internacional.

Classificação: Espanha 7, Alemanha 6, Ucrânia 6 e Suíça 2.

Inglaterra Sub-21

A Inglaterra sub-21 se classificou para o Campeonato Europeu Sub-21 do próximo ano após a vitória contra a Turquia, por 2 a 1, no Molineux. A classificação foi obtida com duas rodadas de antecedência para a equipe comandada por Andy Boothroyd. Dois atletas do Chelsea participaram no embate de ontem, Callum Hudson-Odoi e Marc Guehi. Os gols ingleses da partida foram marcados por Eddie Nketiah e Huseyin Turkmen (contra).

Inglaterra Sub-20

Henry Lawrence, atleta da base do Chelsea, iniciou o duelo pela Inglaterra contra a Escócia. Esse foi o primeiro jogo do U-20 no ano e terminou com vitória inglesa por 2 a 0, no St. George’s Park. Ambos os gols foram marcados no primeiro tempo. Jacob Ramsey, do Aston Villa, e Xavier Ameachi, do Hamburgo, marcaram os gols do compromisso.

Por outro lado…

… Hakim Ziyech não entrou em campo para o duelo entre Marrocos e República Democrática do Congo, encerrado com o placar final de 1 a 1. Anteriormente, o atleta do Chelsea entrou em campo por 30 minutos no duelo contra Senegal, vitória marroquina por 3 a 1. Entretanto, no duelo mais recente da seleção nacional, Ziyech não foi relacionado para o embate amistoso.

Por fim, Ben Chilwell foi cortado da seleção da Inglaterra e retornou para Cobham, centro de treinamento do Chelsea. Confira a publicação do Chelsea Brasil.

