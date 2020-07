Jorginho completa dois anos com a camisa do Chelsea

Há dois anos, Jorginho desembarcava na terra da rainha para ser anunciado como reforço do Chelsea. O brasileiro naturalizado italiano deixou o Napoli para assinar um contrato de cinco anos com os Blues. O camisa 5 foi uma indicação do ex-técnico, Maurizio Sarri. O volante chegou ao Chelsea pelo valor de 50 milhões de euros (cerca de R$ 230 milhões na cotação da época).

Ao longo desses dois anos, Jorginho anotou nove gols em 93 jogos, além de conquistar a Europa League da temporada 2018/19. Na atual temporada da Premier League, participou de 28 jogos, iniciando 24, anotando quatro gols e distribuindo duas assistências. Confira abaixo alguns números do volante durante essa competição:

– 2.002 passes por partida

– 6 grandes chances criadas

– 62 desarmes

– 59 interceptações

– 12 batalhas aéreas vencidas

– 4 tiros bloqueados

– 88% de acerto nos passes

Nas últimas partidas, Jorginho não vinha atuando com a constância de tempos atrás. Em entrevista para a ESPN, Jorginho afirmou que não sabe o motivo pelo qual não vinha sendo utilizado por Frank Lampard. Depois de um tempo fora, substituiu o jovem Billy Gilmour, aos 80 minutos contra o Crystal Palace no dia 7. Ele foi titular na derrota por 3-0 para o Sheffield United e também na vitória por 1-0 contra o Norwich City.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp