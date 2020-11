John Terry aponta importância de Thiago Silva ao Chelsea

John Terry apontou Thiago Silva como um jogador importante para o atual momento do Chelsea. O ex-capitão do Chelsea mencionou as qualidades de liderança do brasileiro e estabeleceu comparações com um outro zagueiro icônico ao Chelsea: Marcel Desailly. A entrevista de John Terry foi concedida ao Sports Gazette.

Primeiramente, John Terry falou sobre como ele observa a presença de Thiago Silva na equipe de Stamford Bridge. “É bom tê-lo dentro e perpassando o clube de futebol. Afinal, [isso é bom] para outros atletas como Kurt Zouma, Fikayo Tomori, Andreas Christensen, ao ter um atleta experiente e ver o que Thiago [Silva] faz no jogo. Além de aprender com ele diariamente”, iniciou ex-defensor do Chelsea.

Além disso, o assistente técnico do Aston Villa comparou o papel de Thiago Silva, para os jovens defensores do Chelsea, com o que Marcel Desailly, zagueiro da seleção da França, fez na equipe de Londres.

“Quando eu iniciei no Chelsea, eu tive Desailly como guia e ele falava comigo. Só nesse tipo de comunicação, já era positivo. Eu espero que cada defensor [do Chelsea] esteja falando com Thiago [Silva] e aprendendo muito com ele.

Por fim, John Terry acumulou 712 partidas com a equipe de Londres. 66 gols foram marcados pelo defensor e 29 assistências, segundo o Transfermarkt. Posteriormente, Terry atuou em 36 partidas com o Aston Villa.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp