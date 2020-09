Hudson-Odoi, Gallagher e Guehi participam de vitória da Inglaterra Sub-21

Callum Hudson-Odoi, Conor Gallagher e Marc Guehi participaram da vitória da seleção Sub-21 da Inglaterra contra Kosovo. O jogo foi realizado na sexta-feira (5) e a equipe inglesa venceu por 6 a 0, com a participação dos três atletas na partida. O triunfo colocou os “Young Lions” no primeiro lugar do grupo de classificação para o Campeonato Europeu Sub-21.

Hudson-Odoi começou no banco, mas foi inserido na partida logo após a Inglaterra marcar o seu terceiro gol do embate. Os três primeiros tentos foram convertidos por Eddie Nketiah, atleta do Arsenal, no princípio da etapa complementar. Mesmo com a superioridade no primeiro tempo, o técnico Aidy Boothroyd viu sua equipe ir para o intervalo com o placar zerado.

Conor Gallagher atuou em 71 minutos do jogo e realizou a primeira tentativa mais perigosa do embate. Entretanto, a finalização de Gallagher foi salva pelo goleiro. O atleta também foi o responsável pela primeira chance do segundo tempo, mas sem balançar as redes adversárias novamente. Em segundo momento, Ryan Sessegnon, futebolista do Tottenham, entrou no lugar de Gallagher. Por outro lado, Marc Guehi, dono da camisa 15, atuou em todo o duelo de sexta-feira.

Os três outros gols da Inglaterra na partida foram marcados por atletas que saíram do banco de reservas. Reiss Nelson (Arsenal), Ryan Sessegnon (Tottenham) e Jude Bellingham (Borussia Dortmnud) deram números finais ao jogo.

O próximo jogo da seleção Sub-21 da Inglaterra será a Áustria, no dia 8 de setembro (terça-feira), às 15h30. Desta maneira, o duelo será protagonizado entre o primeiro e segundo colocados da chave.

Classificação (Grupo 3): Inglaterra 15 pontos em 5 jogos, Áustria 12 pontos em 6 jogos, Albânia 8 pontos em 7 jogos, Turquia 7 pontos em 7 jogos, Kosovo 6 pontos em 6 jogos e Andorra 4 pontos em 5 jogos.

Reece James lesionado

O lateral-direito Reece James também tinha sido convocado para os embates com a seleção Sub-21, mas foi cortado. Tanto a FA, quanto o Chelsea não mencionaram o porquê da dispensa do atleta. Entretanto, a confirmação foi realizada neste sábado: lesão.

Inglaterra (contra Kosovo)

Inglaterra: 1 Aaron Ramsdale (Sheffield United), 2 Max Aarons (Norwich City), 4 Ben Godfrey (Norwich City), 5 Lloyd Kelly (AFC Bournemouth), 6 Tom Davies (Everton), 9 Eddie Nketiah (Arsenal) (c), 14 Todd Cantwell (Norwich City), 15 Marc Guehi (Chelsea), 16 Oliver Skipp (Norwich City – loan from Tottenham Hotspur), 17 Bukayo Saka (Arsenal), 21 Conor Gallagher (Chelsea)

Substitutos: 7 Reiss Nelson (Arsenal) no lugar de Cantwell 62′, 8 Jude Bellingham (Borussia Dortmund) na vaga de Davies 62′, 10 Callum Hudson-Odoi (Chelsea) no posto de Saka 62′, 11 Ryan Sessegnon (Tottenham Hotspur) entrou no lugar de Gallagher 71′, 19 Rhian Brewster (Liverpool) entrou e saiu Nketiah 71′

