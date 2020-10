Hakim Ziyech participa de treinamentos em Cobham

Após o período de pausa internacional, Hakim Ziyech e os demais atletas do Chelsea deram seguimento aos treinamentos em Cobham. O foco do time londrino está no duelo contra o Southampton, no sábado (17), às 11h (horário de Brasília), pela Premier League. O jogo será realizado em Stamford Bridge e promove o segundo embate consecutivo do Chelsea em seus domínios. Anteriormente, o Chelsea vence o duelo londrino contra o Crystal Palace por 4 a 0.

Destaque para Hakim Ziyech, que participou de 30 minutos de um amistoso de Marrocos contra Senegal, e treinou normalmente com o Chelsea. Segundo o clube londrino, Ziyech está apto e deve pleitear uma vaga na formação inicial contra o Southampton. Christian Pulisic, que atuou como suplente diante do Crystal Palace, também participou das atividades no centro de treinamento.

Hakim Ziyech participou do embate amistoso contra o Brighton, no empate em 1 a 1, válido pela pré-temporada londrina. Entretanto, o marroquino sofreu uma lesão na partida contra os Seagulls e não participou dos primeiros embates do Chelsea na temporada 2020/21. Nesta semana, Ziyech participou de aproximadamente 30 minutos da vitória marroquina, contra Senegal, por 3 a 1. Por fim, o futebolista concedeu uma assistência no embate internacional.

Além disso, Marcos Alonso e Cesar Azpilicueta participaram normalmente das atividades do Chelsea. Tammy Abraham e Fikayo Tomori também entraram em campo. Atleta da base, Tino Anjorin também atuou nas atividades em Cobham sob os olhares de Frank Lampard e Jody Morris.

