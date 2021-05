Hakim Ziyech: “É claro que nos dá confiança”

Responsável pelo gol que deu ao Chelsea a vaga para final da FA Cup, Hakim Ziyech voltou a marcar contra o Manchester City, dessa vez para iniciar a virada dos Blues.

O “mago” definiu em poucas palavras o motivo de suas boas participações em partidas contra este adversário:

“Acredito que gosto de jogar contra times fortes”.

Virada construída na segunda etapa

Aos 63 minutos de jogo saiu o gol de Ziyech, mas o primeiro momento decisivo do Chelsea aconteceu ainda na primeira etapa.

“Todos estavam com fome neste jogo, mesmo no primeiro tempo. Fomos com o 1-0 até o vestiário [no intervalo], mas foi mais como um 0-0. Tivemos também um pouco de sorte por eles terem perdido o pênalti. Se fosse 2-0 iríamos para o vestiário de maneira diferente, mas eles erraram e nós ainda tínhamos fé e crença e acho que mostramos isso no segundo tempo. Saímos bem do vestiário.”

“Meu gol foi um bom momento para mim, coloquei a bola no canto e foi bom que entrou. Para mim foi mais como um jogo de empate, mas no final ainda tivemos um ataque e conseguimos a vitória”.

Últimos objetivos

Mesmo com a missão cumprida no Etihad Stadium, os jogadores sabem que os principais objetivos ainda não foram alcançados.

“A vitória dá confiança, é claro. Mas em três semanas será um jogo totalmente diferente, e três semanas é muito tempo. Temos alguns outros jogos para jogar. Quando se aproximar, vamos nos concentrar totalmente nesse jogo”. – Finalizou Hakim Ziyech.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp