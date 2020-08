Giroud não temerá concorrência de Werner, afirma Louis Saha

A chegada de Timo Werner ao Chelsea significa ainda mais concorrência a Olivier Giroud. Mas segundo Louis Saha, ex-jogador do Manchester United e da Seleção Francesa, o camisa 18 dos Blues não precisa temer por espaço. “Olivier Giroud é um cara muito duro e não vai se preocupar muito com a chegada de Timo Werner ao Chelsea”, disse Saha ao Football Index Podcast. No entendimento do compatriota, o atacante blue precisa apenas fazer o seu melhor.

“Giroud quer marcar e quer ajudar seus companheiros. Ele é um competidor e onde quer que esteja, sempre vai se apresentar”, destaca o ex-jogador do United. Além de Werner, Giroud ainda brigará por espaço com Tammy Abraham. O jovem atacante inglês foi titular em boa parte da temporada 2019/2020. Contudo, amargou jogos sem gol e cedeu espaço ao francês.

Em 25 jogos na última temporada Giroud marcou 10 gols e contribuiu com uma assistência. Experiente, foi titular na final da FA Cup contra o Arsenal e também balançou as redes na semifinal. Por fim, Saha acredita que o francês fará barulho na nova temporada. “Giroud está muito motivado e tenho certeza de que ouviremos sobre ele novamente na próxima temporada”, finaliza.

