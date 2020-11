Frank Lampard fala sobre Kurt Zouma e Thiago Silva

Frank Lampard concedeu entrevista ao site oficial do clube sobre os zagueiros da equipe de Londres. Precisamente, Kurt Zouma e Thiago Silva. O técnico elogiou o começo de temporada da dupla de zaga e afirmou a necessidade de manter as boas atuações defensivas para a equipe continuar com os jogos positivos.

Lampard sobre Kurt Zouma

“Eu estou impressionado com Kurt [Zouma], a preparação e o que ele tem dado ao time. Ele marcou gols [de bola parada] e ele defende bem os lances de bola parada. O que é grande parte do nosso jogo e algo que podemos melhorar desde o ano passado”, iniciou Frank Lampard.

“Kurt está aqui há muito tempo, mas ele teve alguns problemas com lesões que dificultaram a sua carreira quando ele estava começando a se sentir confortável no clube. Ele teve os momentos de empréstimo que foram bem-sucedidos, como foi no Everton, antes de voltar para Londres”, continuou.

“Ele teve alguns obstáculos em seu aminho, mas ele é um grande profissional que quer fazer tudo certo. Ele se prepara corretamente para os jogos e quer melhorar. Eu estou muito feliz com a sua atitude durante o meu tempo como técnico”, afirmou Lampard.

Lampard sobre Thiago Silva

“A experiência e a qualidade de Thiago Silva podem afetar não apenas Kurt [Zouma], mas qualquer pessoa que faça essa parceria com ele. Ele ajudou Kurt e precisamos manter esse nível de desempenho para manter a boa série de jogos que estamos vivendo”, disse o técnico.

“As equipes que têm sucesso nos dias atuais têm indivíduos ou parcerias no viés defensivo que estabelecem esses padrões. Ou seja, é necessário se defender bem para ganhar títulos, especialmente a Premier League”, concluiu Frank Lampard.

Por fim, reveja a entrevista pós-jogo contra o Rennes, na vitória do Chelsea por 3 a 0. Na oportunidade, Frank Lampard comentou sobre o desempenho defensivo da equipe após somar mais um clean sheet.

