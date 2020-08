Frank Lampard avalia positivamente amistoso contra Brighton

No primeiro amistoso da temporada, o Chelsea empatou em 1 a 1 contra o Brighton and Hove Albion. O gol da equipe de Londres foi marcado por Timo Werner, aos quatro minutos da etapa inicial. Gross, na etapa complementar, igualou o marcador para ao plantel da cidade litorânea. Com o apito final do embate, Frank Lampard concedeu entrevista sobre o primeiro teste de seu time na temporada 2020/2021. Por isso, destacamos algumas falas de Lampard após o embate amistoso em Brighton.

“Foi um bom treino para nós. Foi um duelo difícil, pois voltamos a treinar nesta semana. O Brighton teve mais tempo de treinamentos. […] Achei que o primeiro tempo foi positivo, considerando o nosso nível atual e diante de um bom time. Não é tanto pelo resultado, claro que queremos vencer todo jogo, mas para vê-los individualmente com a preparação física e coletivamente, como um time. Foi um grande dia para nós”, disse Frank Lampard.

Reforços que atuaram no amistoso

Além disso, o comandante do Chelsea elogiou a primeira partida de Timo Werner. “Ele conseguiu o seu gol muito cedo no duelo e mostrou algumas de suas qualidades que eu conheço muito bem. Estou muito feliz por tê-lo no plantel e acredito que foi um grande início pra ele e para Hakim Ziyech”, afirmou.

Sobre Ziyeck, que atuou anteriormente no Ajax, e fez sua primeira exibição com o Chelsea. ”A mesma coisa (de Timo Werner, eu digo) para Ziyeck. Algumas de suas contribuições e os níveis no passe e de qualidade foram ótimos. Ele teve uma pequena pancada no joelho, uma pequena torção que teremos que avaliar. Espero que não seja tão ruim, mas nas performances ambos foram muito bons”, apontou.

O jogo entre Brighton e Chelsea contou com a presença de 2.500 pessoas no Amex Stadium. Lampard também abordou essa situação na entrevista pós-jogo. “Com certeza causou um impacto, a torcida estava fazendo barulho. Esperamos chegar nesse estágio o mais rápido possível, queremos estar na frente de nossos torcedores e ter os fãs do Chelsea nos apoiando no estádio”, iniciou o treinador. “É claro que tem que ser seguro antes de tudo, mas foi um bom teste. Espero que tenha corrido conforme o planejado e certamente ajudou na atmosfera da partida”, concluiu Lampard.

Outros reforços anunciados

Primeiramente, as palavras de Lampard sobre Ben Chilwell. “Ele é um jogador que eu conheço bem. Ele apresenta grandes qualidades para somar com o nosso plantel. Ele é atlético, a parte física, o modo que ele atua e a qualidade do seu pé esquerdo. Portanto, ele pode nos ajudar tanto no ataque quanto na defesa. Estou feliz com a possibilidade trabalhar com ele e acho que se trata de uma grande adição”, afirmou.

Em segundo momento, Lampard se posicionou sobre Thiago Silva. “Estamos falando de um jogador que eu também conheço muito bem, como todos nós conhecemos. Ele agrega grande experiência para nós, pois ele ainda joga em um grande nível, como pudemos ver na Champions League. Portanto, eu espero que ele venha e traga experiência, liderança e suas qualidades. Certamente, ele será muito importante para a equipe”, disse Frank Lampard.

Na estreia do Campeonato Inglês, as duas equipes se enfrentam no Amex Stadium. O duelo está agendado para o dia 14 de setembro, na cidade de Brighton. Por outro lado, o primeiro compromisso do Chelsea, em Stamford Bridge, será contra o Liverpool. O jogo está marcado para dia 20 de setembro, em Londres.

