Fikayo Tomori explica sua decisão de permanecer no Chelsea

Em entrevista ao podcast Chelsea Mike’Up, Fikayo Tomori revelou o porquê dele ter optado pela permanência no clube de Stamford Bridge. O defensor foi ligado ao West Ham United na janela de transferências passada, mas o dia de encerramento da janela chegou e Tomori ainda é atleta do Chelsea.

“Eu tinha um plano para esta temporada, logo após o término da última. No futebol, as coisas mudam muito rápido. E eu queria ter certeza de que qualquer decisão que eu tomasse fosse realmente bem pensada. Além disso, eu queria fazer o que fosse melhor para mim”, iniciou Fikayo Tomori.

“Eu queria pensar sobre tudo e no que estava acontecendo, especialmente quando tivemos algumas semanas de folga antes da pré-temporada. Na pequena pré-temporada que tivemos, eu conversei muito com meu agente e com o clube, para ter certeza da decisão”, afirmou.

“Eu tomei a decisão de ficar, de melhorar mais, tentar ser titular da equipe, jogar mais algumas partidas, ganhar experiência e tentar chegar aos níveis que eu estava na temporada passada”, concluiu o zagueiro.

Sobre a chegada de Thiago Silva ao Chelsea

Por outro lado, Tomori mencionou sobre a importância de Thiago Silva para o plantel principal. Principalmente, nos aspectos de liderança e referência.

“Embora ele não fale muito inglês, dá para perceber a maneira como ele conduz a si mesmo. Além das pessoas ao seu redor. Seja no centro de treinamento ou no dia de jogo. Você pode ver o porquê dele apresentar os níveis [de jogo] que ele tem”, salientou.

“Eu observo o que ele faz e vejo quão profissional ele é. Você sempre o vê na academia cuidando do corpo e certificando de que ele está pronto para os jogos. O que ele fez no passado será transferido para o que ele fará aqui. E ele ajudará todos nós”, concluiu Fikayo Tomori.

