Ex-jogador dos Blues critica gramado do Bramall Lane

Pat Nevin, grande ídolo dos Blues e atualmente colunista do site oficial, escreveu antes do jogo desta terça-feira (14) sobre a importância de não “escorregarmos” mais na temporada. Ao longo da sua análise, o ex-jogador falou sobre os problemas de mentalidade, as lições aprendidas por Frank Lampard e sobre o estado curioso do gramado antes e durante a última partida.

Segundo ele, era perceptível a quantidade de jogadores escorregando e tropeçando no gramado. “Logo no primeiro minuto, Tammy Abraham, Willian, Ross Barkley e até Christian Pulisic estavam caindo cada vez que precisavam mudar de direção rapidamente”, disse Nevin. Assim, não precisou muito para Andreas Christensen torcer o tornozelo praticamente sozinho. Contudo, a câmera só pegou algumas dessas situações. Fora do foco da transmissão isso aconteceu regularmente durante toda a partida.

Nevin explica que antes do jogo o gramado foi saturado com água do sistema de irrigação. “Na verdade chamar de irrigação é estranho porque eles estavam jorrando água como uma brigada de incêndio inteira”, exclamou. Assim, a mesma coisa aconteceu durante o intervalo. Isso afetou negativamente os jogadores que baseiam seu jogo em mudanças rápidas de velocidade. “Eu não estou dizendo que foi de propósito, mas mesmo se foi, está dentro das regras”, completou.

Mas, essa quantidade de água causa o endurecimento da camada logo abaixo da superfície do solo. Assim, quando os jogadores davam o primeiro impulso para correr, as travas simplesmente escorregavam. “É algo que o jogador moderno não tem de lidar sempre como antigamente”, avaliou ele.

Sem desculpas

O ídolo disse também que, no intervalo, queria correr até o vestiário para alertar os atletas. Mas, devido aos protocolos contra a Covid-19, não pôde. Todavia, Nevin ressaltou que “definitivamente não é justificativa para o placar”. Além disso, espera que, da próxima vez, o time esteja preparado não só contra a tática adversária mas também com o equipamento certo.

