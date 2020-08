Elenco do Chelsea elogia Hakim Ziyech

O início da temporada 2020/21 está marcado para setembro, e os torcedores dos Blues não aguentam mais esperar para ver o astro Ziyech estrear com a camisa do time londrino.

O atleta chegou ao centro de treinamento de Cobham em julho, e vem treinando com o grupo para manter a forma física. Juntamente com o alemão Timo Werner, são as principais contratações para a próxima temporada. O companheiro de equipe, o jovem Mason Mount, falou da expectativa de atuar junto do marroquino.

“Estive na Holanda por empréstimo há dois anos, por isso sabia um pouco sobre ele e, obviamente, como ele é um bom jogador. É outro jogador incrível de classe mundial que está entrando para o clube. Estou ansioso para trabalhar com ele, treinar com ele e espero jogar com ele,” finaliza Mount.

Elogios de César Azpilicueta

O capitão Azpilicueta também fez elogios à Ziyech. ‘Vimos o potencial ofensivo nos treinos. A forma como ele cria oportunidades e faz gols, então é uma grande adição ao time. Quanto mais rápido e fácil eles (Ziyech e Werner) se adaptarem à Premier League, melhor será para todos, então foi bom tê-los com o grupo por algumas semanas no final da temporada.

Ao mesmo tempo que vem se adaptando aos Blues, o jovem Christian Pulisic diz estar empolgado para atuar ao lado de Ziyech e Werner.

“Estou animado para trabalhar com eles. É divertido jogar com bons jogadores. É fácil jogar com jogadores talentosos, seja como for, estou ansioso por isso. Podemos ter uma equipe muito forte na próxima temporada,” completa o norte-americano.

O ex-zagueiro do Manchester United, Rio Ferdinand, rasgou elogios sobre o jogador, e destacou a temporada passada como resultado da boa forma.

“Assistimos a Ziyech na temporada passada pelo Ajax e ele foi magnífico. Ele me lembra um pouco Riyad Mahrez, contudo, ele cruza um pouco mais a bola. Ele é alguém que está sempre tentando encontrar uma maneira de desbloquear as defesas com sua entrega e astúcia.”

Números com a camisa do Ajax

Na temporada passada, Ziyech atuou em 35 partidas anotando oito gols e distribuindo 21 assistências. Ele foi o destaque do clube no campeonato, que acabou sendo encerrado pela pandemia. Por fim, o marroquino disputou 325 jogos em sua carreira, balançando a rede em 110 oportunidades e anotando 125 assistências.

Compartilhe isso: Facebook

Twitter

Telegram

WhatsApp