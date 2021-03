Dybala está na mira do Chelsea, segundo jornal

Não é novidade que o Chelsea é um time muito ativo no mercado de transferências. O clube sempre está cercado de especulações. Neste caso, o nome ventilado nos Blues é o de Paulo Dybala, da Juventus. O Daily Mail diz que a diretoria azul estaria disposta a desembolsar cerca de 55 milhões de euros.

O periódico ainda falou que outra equipe londrina estaria no páreo pelo jogador: o Tottenham. Segundo a publicação, os Spurs estiveram próximos de assinar com o atleta em 2019, mas ele optou por permanecer em Turim. De acordo com o site Transfermarkt, o atacante tem valor estimado em 70 milhões de euros, mas, o baixo desempenho atual, poderia reduzir o preço do jogador.

Na atual temporada, o atacante argentino perdeu espaço com o técnico Andrea Pirlo e fez apenas 16 partidas nos 39 que a Velha Senhora fez. Na campanha anterior, Dybala foi eleito o jogador mais valioso do Campeonato Italiano, mas, neste ano, ele sofreu três lesões que o fizeram perder alguns jogos.

O dono da camisa 10 da Juve tem bons números nas 16 aparições que fez. São 11 vitórias, quatro empates e uma derrota, para o Barcelona, no Allianz Stadium. Nesse período, ele marcou três gols, dois pelo campeonato e um pela Champions. O argentino também soma duas assistências.

Dybala chegou a Turim na temporada 2015/2016 e está perto de completar 250 partidas com a camisa bianconeri. Além disso, ele está a dois de entrar para a contagem centenária em gols pelo clube. São dez títulos jogando pela Juventus.

Além do atacante argentino, Erling Haaland e Kingsley Coman também têm os nomes vinculados ao Chelsea.

