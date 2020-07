Dupla do Chelsea é escolhida para o time da semana da BBC

O comentarista da BBC Garth Brooks incluiu Willian e Pulisic no seu time da semana. A dupla teve papel fundamental para garantir a vitória dos Blues por 3-2 contra o Crystal Palace. Os gols da partida foram marcados por Olivier Giroud, Christian Pulisic e Tammy Abraham. Já Willian distribuiu duas assistências na partida.

O brasileiro conquistou lugar na lista de Brooks pela terceira semana consecutiva com a sua apresentação no Selhurst Park. Assim, o camisa 10 entra em um seleto grupo de jogadores como Yaya Touré, Steven Gerrard, Kevin De Bruyne e Virgil Van Dijk. “Ele foi o coração de outra apresentação bem-sucedida do Chelsea, desta vez contra o Palace”, avaliou o comentarista.

Leia mais: Goal: Chelsea reabre conversas sobre renovação de Willian

Enquanto isso, Pulisic impressionou pela bela finalização contra os Eagles. Com três gols e duas assistências em cinco jogos da Premier League, o jovem vem sendo um dos principais nomes na retomada do futebol. Entretanto, o “Capitão América” não vinha sendo escolhido pelo comentarista. “O norte-americano está em fase formidável recentemente, mas faltou sorte para entrar no meu time da semana após a vitória contra o Watford”, afirmou Brooks.

