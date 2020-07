Desempenho de Pulisic agrada Frank Lampard

Após a vitória por 3-2 sobre o Crystal Palace na última terça-feira (7), o técnico Frank Lampard exaltou a apresentação de Christian Pulisic. O técnico inglês se mostrou satisfeito com o desenvolvimento do atleta desde que chegou à Inglaterra. Além disso, o desempenho do jogador na temporada vem atendendo as expectativas do manager.

“Ele chegou com dificuldades no começo da temporada porque não teve folga, mas conseguiu elevar seu jogo a outro patamar”, elogia Lampard. O treinador exaltou mais uma boa apresentação do camisa 22 e o desenvolvimento contínuo do seu futebol. “Eu não o limitei, então não me surpreende. Eu sabia do seu talento e queria ajudá-lo por causa da fisicalidade da liga”, avaliou.

Pulisic vem em ótima fase após o retorno das competições. O jogador já marcou oito gols pela Premier League em apenas 16 jogos como titular. Além disso, seu gol no Selhurst Park rendeu inclusive algumas comparações com Eden Hazard. “Você olha para os jovens talentos ao redor do mundo e os vê marcando gols decisivos. No momento é o que ele está fazendo, então estou encantado”, apreciou Lampard.

