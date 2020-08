Confira os números de Thiago Silva, novo reforço do Chelsea

Thiago Silva é blue. O zagueiro de 35 anos foi anunciado pelo Chelsea no começo da manhã. Terceiro reforço da semana, o brasileiro chega com grandes expectativas. Afinal, é considerado um dos melhores zagueiros do mundo. A experiência de Silva será importante ao time de Frank Lampard, formado por muitos jovens da base e contratados.

Prestes a completar 36 anos, o brasileiro é um dos mais velhos do elenco (fica atrás de Willy Caballero, com 39 anos). Ciente de que o reforço desembarcará em Londres para ser uma liderança, o site oficial do Chelsea fez um levantamento da carreira de Thiago Silva.

Confira a seguir:

Bons números na Temporada 2019/2020

Revelado no Fluminense, Thiago Silva está na Europa desde 2009, quando transferiu-se ao Milan da Itália. Por conseguinte, seus trabalhos de maior sucesso no Velho Continente são na Itália e na França (vestindo a camisa do Paris Saint-Germain).

No que diz respeito à Temporada 2019/2020, Thiago Silva foi o primeiro na lista de zagueiro com pelo menos 1000 minutos em campo na precisão de passe (96%). O levantamento leva em conta as cinco maiores ligas da Europa.

Por outro lado, o índice de Silva na Ligue 1 também é impressionante. Sua média foi de de 86 por jogo na temporada passada. Dessa forma, está em sexto lugar no mesmo grupo de zagueiros centrais das grandes ligas. Desse total, 28 foram passes para frente e ele figura na lista dos 10 primeiros na Europa.

Ou seja, além de ser um bom marcador, Thiago Silva consegue trabalhar com os pés e pode contribuir com o sistema de jogo de Frank Lampard. Ao observar o quesito gols sofridos, na Ligue 1 o PSG teve média de 0.63 gols em 90 minutos. Com Thiago Silva em campo o time passou 12 jogos sem sofrer gols (foram 21 disputados). Na França, ninguém teve a média superior a 56% de clean-sheet.

Títulos no PSG e pelo Brasil

O brasileiro atuou por oito anos na França. Lá conquistou 23 troféus em 315 partidas. Ele é o sexto jogador com mais partidas na história do PSG. Em solo francês, foram 204 jogos e porcentagem de vitória em 73.5% Sem Thiago Silva o PSG somou apenas 66,3% de vitórias enquanto o atleta vestiu a camisa da equipe.

Ademais, durante oito anos na capital francesa o zagueiro esteve no topo da lista de passes completos (93,7%) e no famoso “mano a mano” perdeu apenas para Virgil van Dijk (73,4% vs 71,7%).

Pela Seleção Brasileira, Thiago Silva esteve em 89 partidas oficiais. São 60 vitórias, 19 empates e 10 derrotas. Com ele em campo foram 185 gols marcados e 52 contra, resultando na média de 78% de vitória.

São dois títulos com a camisa amarela: Copa das Confederações (2013), como capitão da equipe e a Copa América (2019). Thiago também foi capitão na Copa do Mundo de 2014 e esteve nos Jogos Olímpicos de 2008 (medalha de bronze) e 2012 (medalha de prata).

